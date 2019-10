PAT * GIORNATA NAZIONALE FAMIGLIE: « AL VIA L’INIZIATIVA IL 13/10 AL SASS, AL MUSEO RETICO E AL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVé »

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Domenica 13 ottobre al S.A.S.S., al Museo Retico e al Museo delle Palafitte di Fiavé. Domenica 13 ottobre porte aperte alle famiglie al S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento, al Museo delle Palafitte di Fiavé e al Museo Retico di Sanzeno in occasione di F@MU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

L’iniziativa, che quest’anno giunge alla settima edizione, ha come filo conduttore “C’era una volta al museo”.

Una giornata speciale per visitare in autonomia i musei in modo diverso, interattivo e coinvolgente.

Un’opportunità per scoprire o riscoprire attraverso giochi, indovinelli e una caccia agli indizi le vicende più antiche del Trentino, utilizzando i materiali predisposti dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali provinciale.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è stata ideata dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo. All’edizione dello scorso anno hanno aderito circa 800 luoghi espositivi. Informazioni www.famigliealmuseo.it

Le famiglie che visiteranno il S.A.S.S., lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, sotto piazza Cesare Battisti a Trento, oltre ad avere l’ingresso gratuito (ore 9-13/14-17.30) riceveranno il kit “A spasso per Tridentum” per esplorare il sito archeologico in autonomia e scoprire passo dopo passo, in maniera giocosa e divertente, curiosità e aspetti inediti sulla vita al tempo dei Romani sulle sponde dell’Adige. Il Museo delle Palafitte di Fiavé, visitabile dalle ore 14 alle 18, propone “Gioca e scopri”.

A ogni famiglia sarà consegnato il memory delle Palafitte di Fiavé, che aiuterà a conoscerela vita degli antichi abitanti del villaggio palafitticolo e condurrà alla ricerca degli oggetti raffigurati sulle carte: mestoli, frullini e falcetti in legno, vasi di argilla e di legno, perle in ambra e asce in bronzo, ma non solo… Un gioco di osservazione e memoria per capire come venivano costruite le palafitte e quali erano le attività quotidiane praticate durante l’età del Bronzo dai nostri antenati a Fiavé.

Al Museo Retico di Sanzeno, aperto dalle ore 14 alle 18, le famiglie avranno a disposizione il “Diario del giovane archeologo” per visitare il museo viaggiando lungo il pozzo del tempo. Saranno invitate a compiere 5 missioni che attraverso giochi, indovinelli e una caccia agli indizi porteranno a scoprire la storia antica del territorio e a conoscere tante curiosità sulla vita, gli usi e i costumi dei misteriosi Reti e delle popolazioni che vissero in Val di Non dalla preistoria al medioevo.