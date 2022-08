PAT * GIORNATA AUTONOMIA TRENTINO: « SITO WEB E OFFERTA FORMATIVA, FINANZIÀTI PROGETTI PER GIOVANI ARTISTI » (PDF ALLEGATO)

14.56 - venerdì 26 agosto 2022

La Giornata dell’Autonomia non è solo l’occasione per ricordare la nostra peculiare storia, lo speciale autogoverno del Trentino nato dall’intuizione degasperiana e condiviso con la vicina Provincia di Bolzano, ma è anche un momento nel quale riflettere ed elaborare nuove proposte, proprio perché l’autonomia deve essere in grado di rinnovarsi e rigenerarsi. Per questo, accanto alle iniziative per il 5 settembre, e all’elaborato programma messo in campo per inquadrare la “seconda Autonomia”, ovvero i cinquant’anni del Secondo Statuto, vi sono anche altre proposte che vanno dall’offerta formativa, fondamentale per avere coscienza delle proprie radici storiche, al finanziamento di progetti presentati da giovani artiste e artisti trentini. E, per fare sintesi di tutti i contributi, anche un sito dedicato alla giornata dell’autonomia.

I progetti finanziati dei giovani artisti trentini

Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo presentati da giovani artiste e artisti trentini in occasione del Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia. Si tratta delle proposte che hanno partecipato ai bandi previsti dall’Amministrazione provinciale per il sostegno delle proposte per il biennio 2021-22; le iniziative sono finalizzate alla valorizzazione e divulgazione, in particolare fra le nuove generazioni, della storia trentina e del futuro dell’autonomia, in relazione ai 50 anni (1972-2022) dell’ordinamento speciale del Trentino Alto Adige. Nel complesso i progetti approvati su due annualità sono 8, per un importo di 95.884,60 euro, di questi 6 sono appunto i progetti relativi al 2022, per un importo di 70.384,60 euro.

L’offerta formativa

A fianco dei percorsi proposti dal Consiglio Provinciale per l’anno scolastico 2022/2023, la Fondazione Museo storico del Trentino mette a disposizione la visita gratuita alla grande installazione “Spettacolo: un viaggio in 200 anni di storia” allestita presso Le Gallerie di Piedicastello, con la possibilità di fruire dei percorsi didattici “La carta d’identità del Trentino”, “L’invenzione di un territorio. Il Trentino nell’Impero asburgico”, “L’energia dell’acqua. Storia dell’industria idroelettrica in Trentino”, “Capire l’autonomia” e “Novecento Trentino. Dalla Grande Guerra all’Autonomia”, allo Spazio Degasperi a Palazzo Thun, oltre alle visite guidate all’esposizione permanente “La Provincia si racconta”. Informazioni integrative si trovano nell’allegato “L’offerta formativa della Fondazione Museo storico del Trentino in occasione del Cinquantenario del Secondo Statuto d’Autonomia”

Forum dell’autonomia

Dal mese di settembre in poi, presso il palazzo della Provincia verrà organizzato un calendario di eventi, presentazioni, seminari dedicati alla storia e alla cultura dell’autonomia. In particolare, verranno presentati e discussi i volumi della collana “50 anni di autonomia”, diretta da Mauro Marcantoni, e proposti approfondimenti su pagine particolarmente significative della nostra storia. Venerdì 16 settembre 2022 si terrà il primo appuntamento dedicato alla quietanza liberatoria (1992).

Il sito

Il programma e le iniziative per il 5 settembre, giornata in cui il Trentino celebra la sua speciale autonomia, sono raccolte in un sito dedicato, nel quale confluiscono anche tutti i comunicati stampa riferiti alle iniziative per i cinquant’anni del Secondo statuto. Nel sito anche un approfondimento sulla storia dell’autonomia e, più in generale, del Trentino, proprio perché l’autonomia affonda le sue radici nel peculiare percorso di questa terra di confine. La pagina verrà progressivamente aggiornata e ampliata anche con la possibilità di scaricare contributi specifici; fra questi i volumi in corso d’opera “Le politiche provinciali e gli aspetti istituzionali dell’Autonomia”, dedicati alla storia degli ultimi cinquant’anni di autogoverno provinciale, sotto la direzione editoriale di Mauro Marcantoni.

Info www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Giornata-autonomia

In allegato l’offerta formativa della Fondazione Museo storico del Trentino in occasione del Cinquantenario del Secondo Statuto d’Autonomia