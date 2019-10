PAT * FURTI – CONVOCATO COMITATO SICUREZZA PUBBLICA: FUGATTI « SI TRATTA DI ATTIVITà CRIMINALI CHE DESTANO ALLARME E PREOCCUPAZIONE NELLE COMUNITà »

Furti, convocato a breve il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A breve sarà convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare il tema dei furti che si sono verificati in Trentino, in particolare nei comuni della zona sud. Lo ha confermato il Commissario del Governo Sandro Lombardi, contattato oggi dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“Si tratta – sottolinea il presidente Fugatti – di attività criminali che destano allarme e preoccupazione nelle comunità. E’ necessario quindi che il fenomeno sia affrontato dalle istituzioni preposte con la massima celerità ed efficacia”.