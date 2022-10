PAT * FUGATTI: “ LA PRESIDENTE MELONI È GARANTE DI TUTTE LE AUTONOMIE, CON CALDEROLI SIAMO GIÀ AL LAVORO “

20.27 - martedì 25 ottobre 2022

“Tutte le Regioni e Province a statuto speciale vanno difese. Faccio mie le parole del premier Giorgia Meloni che in sede di replica oggi a Roma ha precisato un punto del suo precedente discorso e la ringraziamo per aver voluto togliere qualsiasi ombra di dubbio. Mi sembra dunque che non ci sia assolutamente spazio per alimentare polemiche”.

Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che proprio in queste ore si trova a Roma: “Assieme all’onorevole Cattoi – aggiunge Fugatti, anche in qualità di presidente della Regione Trentino Alto Adige Suedtirol – abbiamo sentito il nuovo ministro agli affari regionali, Roberto Calderoli. Quest’ultimo si era subito confrontato con la presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo l’equivoco, come poi è stato confermato in aula”.