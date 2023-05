PAT * FESTIVAL ECONOMIA – SICUREZZA: FUGATTI, « GIORNI INTENSI ANCHE PER LE FORZE DELL’ORDINE, IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO »

17.19 - domenica 28 maggio 2023

L’Economia “al sicuro”. La Provincia ringrazia le forze dell’ordine. Sono stati giorni intensi anche per le forze dell’ordine, in questi giorni chiamate ad un surplus di lavoro per garantire al meglio lo svolgimento della 18° edizione del Festival dell’Economia di Trento. “A loro va il nostro più sentito ringraziamento”, commenta il presidente Maurizio Fugatti a nome della Giunta e facendosi interprete del pensiero dell’intera filiera organizzativa della manifestazione.

“L’importante impegno di chi si occupa di pubblica sicurezza – commenta il presidente – ha garantito il corretto svolgimento dei moltissimi appuntamenti in calendario e la permanenza nella nostra città di alte cariche istituzionali e di prestigiosi accademici e rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale”.