PAT * “FESTIVAL DELLO SPORT”: «PRESENTATA A MILANO L’EDIZIONE 2024 “NATI PER VINCERE“, A TRENTO DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2024»

A Trento dal 10 al 13 ottobre 2024. Nati per vincere, ecco il programma della settima edizione de il Festival dello Sport. Oltre 130 eventi e più di 200 ospiti nazionali e internazionali per la settima edizione de Il Festival dello Sport che torna a Trento, dal 10 al 13 ottobre. Intitolato “Nati per vincere” il Festival è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli studi di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

La kermesse si svolgerà ancora una volta nella splendida cornice della città di Trento, casa de il Festival dello Sport sin dalla prima edizione, che ospiterà i diversi incontri nei teatri e nei palazzi storici, nelle piazze, nei musei e nei cortili con un palinsesto ricco di talk, interviste, eventi live, mostre ed eventi speciali.

Il Festival dello Sport sarà inaugurato nella serata di giovedì 10 ottobre, con la partecipazione straordinaria di Fabio Cannavaro, Pallone d’Oro 2006, e l’esibizione di Alice D’Amato e Manila Esposito, oro e bronzo olimpico alla trave a Parigi 2024.

Il calcio resterà uno dei capisaldi anche durante questo Festival, con numerosi appuntamenti dedicati. In primis gli ‘Stati generali del calcio italiano’ con Urbano Cairo, Presidente Torino FC e Presidente e Amministratore Delegato Rcs MediaGroup, Giuseppe Marotta, Presidente FC Internazionale, Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli, e Claudio Lotito, Presidente S.S. Lazio. La novità in tema di approfondimento in questa edizione è il “Football Business Forum”, un incontro in lingua inglese sui grandi temi economico-finanziari del settore calcistico internazionale, con nomi di primissimo livello.

Per il calcio giocato, ci saranno leggende del calibro di George Weah, Mario Kempes e Cafu. Ci sarà inoltre un panel dedicato al ‘Milan degli invincibili’, con l’allenatore Fabio Capello e i giocatori rossoneri vincitori della Coppa dei Campioni del 1994 Demetrio Albertini, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta, Marcel Desailly, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Daniele Massaro e Mauro Tassotti. Spazio anche per lo storico trio difensivo della Juventus, noto come ‘BBC’, formato da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Presenti anche altre stelle del calcio mondiale come Gianfranco Zola, Youri Djorkaeff, Evaristo Beccalossi, Dida, Christian Panucci e Michele Padovano.

Non mancheranno nomi di spicco tra i tecnici, come l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e Francesco Farioli, attualmente alla guida dell’Ajax. A Trento, presente anche uno dei più grandi arbitri della storia del calcio italiano, Daniele Orsato. Ci sarà anche un grande imprenditore come Diego Della Valle, attualmente Presidente e A.D. di Tod’s.

Nell’anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, sarà dedicato un ampio spazio alle eccellenze sportive azzurre di oggi e di ieri. Saranno infatti presenti alcune delle medaglie d’oro di Parigi 2024 come Julio Velasco, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana che a Parigi 2024 ha conquistato il titolo olimpico per la prima volta nella storia, il nuotatore Nicolò Martinenghi, vincitore nei 100 rana, la squadra della spada vittoriosa in finale contro la Francia formata da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (quest’ultima in collegamento), la coppia trionfatrice nella Madison femminile composta dalle cicliste Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, e la judoka Alice Bellandi, senza dimenticare la mezzofondista Gabriella Dorio, campionessa nei 1500 m a Los Angeles 1984.

Tanti altri protagonisti della recente spedizione azzurra alle ultime Olimpiadi, come i medagliati Gregorio Paltrinieri, argento olimpico nei 1500 sl e bronzo negli 800 sl, e Nadia Battocletti, autrice di uno storico argento nei 10.000 m.

A Trento ci sarà grande spazio per la ginnastica, con la medaglia d’oro alla trave Alice D’Amato capace di vincere anche l’argento nella gara a squadre insieme alle altre ‘fate’ dell’artistica Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, team guidato dal Direttore Tecnico Enrico Casella. Al Festival salirà sul palco anche la squadra di ginnastica ritmica bronzo olimpico a Parigi 2024 Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo, con la partecipazione di Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale, e della ginnasta azzurra Milena Baldassarri. Sempre per la ginnastica, spicca il nome di Sofia Raffaeli, bronzo olimpico nell’all-around in Francia.

Dopo gli eccezionali risultati ottenuti a Parigi, arrivano a Trento alcuni dei campioni italiani protagonisti alle Paralimpiadi, come l’iconica schermitrice Beatrice “Bebe” Vio Grandis,vincitrice della medaglia di bronzo nel fioretto individuale e a squadre, che sarà presente insieme alla squadra dell’Associazione art4sport ONLUS. Non mancheranno anche le fuoriclasse della velocità italiana Martina Caironi, vincitrice di un oro e di un argento nella capitale francese, Monica Contrafatto, a medaglia con un bronzo, e Ambra Sabatini, oltre ai nuotatori Stefano Raimondi, dominatore dell’acqua con cinque ori e un argento, Simone Barlaam, vincitore di tre ori e di un argento, e Manuel Bortuzzo, bronzo nei 100m rana SB4. L’elenco prosegue con Oney Tapia, oro nel lancio del disco, e Assunta Legnante, oro nel lancio del peso e argento nel lancio del disco.

Questi sono solo alcuni tra i tantissimi atleti azzurri che saranno protagonisti a Trento.

Una delle novità del 2024 sarà la mostra “La magia delle torce olimpiche”, che si terrà a Palazzo Trentini, realizzata in collaborazione con il CONI. A Palazzo Trentini si potrà infatti ripercorrere la storia dei Giochi attraverso le torce che hanno accompagnato simbolicamente le varie edizioni e si potranno ammirare le divise indossate dalla Nazionale Italiana utilizzate nei recenti appuntamenti olimpici. Dalla torcia di Berlino del 1936 che ha visto Jesse Owens vincere 4 medaglie d’oro all’edizione di Messico ’68 nella quale per la prima volta vi fu una donna come tedofora; da quella di Montreal del ’76, che vide la fiamma olimpica trasformarsi in impulso elettrico per essere trasmessa in Canada via cavo e quindi essere tramutata di nuovo in fuoco grazie ad uno specchio parabolico, a quelle più recenti di Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, fino a Parigi 2024. Con le fiaccole saranno esposte anche le divise della spedizione azzurra alle ultime edizioni dei Giochi, così da rappresentare alcuni dei grandi momenti dello sport. La mostra resterà aperta dalle ore 9 alle 19 per tutta la durata de Il Festival dello Sport, dal 10 al 13 ottobre 2024.

Sempre in tema di cinque cerchi, è in calendario un evento dedicato ai portabandiera olimpici, con Jury Chechi, Arianna Errigo, Antonio Rossi, Sara Simeoni e Valentina Vezzali, insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Occhi puntati anche sul mondo dei motori con l’ospite d’eccezione Charles Leclerc, pilota della Ferrari fresco vincitore del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza, che salirà sul palco insieme al Team Principal e General Manager della Scuderia di Maranello Frédéric Vasseur. Presenti a Trento anche Stefano Domenicali, Presidente e A.D. del Formula One Group, la giovane promessa Andrea Kimi Antonelli, che nel 2025 correrà in Formula 1 con la Mercedes AMG F1, e i piloti automobilistici Riccardo Patrese e Christian Merli. Per il motociclismo saliranno sul palco il campione Jorge Lorenzo, Franco Morbidelli, pilota di MotoGP per il Team Pramac Racing, e Paolo Campinoti, Team Principal Pramac Racing, oltre alle leggende delle due ruote Giacomo Agostini e Max Biaggi.

Per il volley ci saranno le pallavoliste dell’Imoco Volley Conegliano campionesse d’Italia, d’Europa e vincitrici della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia nel 2024 e l’allenatore Daniele Santarelli. In campo maschile, protagonisti i giocatori del SIR Safety Perugia Volley, campioni del mondo in carica, oltre che vincitori del campionato, della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia nel 2024, con il tecnico Angelo Lorenzetti. In programma anche gli interventi delle leggende della disciplina Francesca Piccinini e Maurizia Cacciatori e dell’allenatrice della Nazionale Pakistana di volley Alessandra Campedelli.

Anche il ciclismo sarà protagonista con nomi altisonanti come quello dello straordinario campione Tadej Pogačar, vincitore Giro d’Italia e Tour de France 2024, e delle leggende Francesco Moser, Roger De Vlaeminck, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Miguel Indurain.

Il basket sarà a Trento con alcuni dei suoi principali esponenti, come la leggenda Andre Iguodala, vincitore di quattro “anelli” NBA, Gianmarco Pozzecco, Coach della Nazionale Italiana di basket, Dan Peterson, coach leggenda della pallacanestro, Dino Meneghin, Luis Scola e Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A, oltre a Dejan Bodiroga, Presidente di Euroleague Basketball, e a Marcella Filippi, Giacomo Galanda, Kathrin Ress e Tomas Ress.

Il mondo dell’atletica sarà protagonista con uno degli esponenti più iconici, “il figlio del vento” Carl Lewis, vincitore di nove ori olimpici, di cui quattro ottenuti a Los Angeles 1984. Il programma sarà arricchito anche da Alex Schwazer, leggenda dell’atletica, Yeman Crippa, oro europeo nella mezza maratona individuale e a squadre, Lorenzo Simonelli, campione europeo nei 110 ostacoli a Roma 2024, ed Eddy Ottoz, campione europeo nei 110 ostacoli nel 1966 e 1969.

La lista dei grandi campioni prosegue con i campioni degli sport della neve. Per l’evento di Audi realizzato per il lancio della nuova stagione invernale ci sarà la Nazionali Fisi al gran completo, con la sciatrice alpina Federica Brignone, una delle più vittoriose atlete azzurre della disciplina, che sarà protagonista anche nella giornata di sabato insieme all’attore Giorgio Pasotti. Lo sci salirà sul palco anche con le leggende Piero Gros, Gustav Thöni, Marc Girardelli, Kristian Ghedina e Deborah Compagnoni.

Per gli sport di montagna ci saranno alcuni degli alpinisti più importanti del panorama mondiale come Hervé Barmasse, Denis Urubko e Matteo Della Bordella e lo scialpinista Davide Magnini.

Sono previsti inoltre molti protagonisti di diverse altre discipline. Per il rugby, ci saranno Gonzalo Quesada, C.T. della Nazionale Italiana di rugby e i giocatori Ange Capuozzo, Michele Lamaro e Tommaso Menoncello. Presenti a Trento anche il campione di tennis Ivan Ljubičić, la leggenda della scherma Daniele Garozzo, i velisti Ambrogio Beccaria e Andrea Mura,e Gustavo Spector, C.T. della Nazionale Italiana di padel dal 2014 al 2022. Spazio anche per gli sport acquatici con Josefa Idem, leggenda della canoa, e l’apneista Valentina Cafolla.

In memoria dell’indimenticato Gianluca Vialli, campione del calcio scomparso lo scorso anno, interverranno nel contesto dell’evento “LIBRI DI SPORT – Luca Vialli” Nino Vialli, fratello di Gianluca, e Luca Dal Monte, giornalista.

Anche questa edizione sarà caratterizzata da diversi appuntamenti dedicati alla cultura sportiva nei cortili della città di Trento dove, attraverso dei monologhi, verranno raccontate storie di sport di alcuni illustri giornalisti e scrittori italiani. Diversi anche i momenti incentrati sulla salute e sulla medicina legate al mondo dello sport.

Le piazze di Trento saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per divertirsi e potersi allenare affiancati da coach professionisti e atleti di grande livello e tanti altri sportivi che interverranno sul palco in questi quattro giorni. I camp di arrampicata (Piazza Santa Maria Maggiore), bocce (Piazza Dante), basket e padel (entrambi in Piazza Fiera) saranno realizzati in collaborazione con le federazioni, le associazioni locali dei vari sport e i partner del Festival. Una delle grandi novità di questa settima edizione sarà il camp dedicato agli sport paralimpici, in Piazza Cesare Battisti. Uno spazio, realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, che permetterà a tutti di avvicinarsi allo sport paralimpico e di praticare diverse discipline senza alcuna barriera.

Ancora una volta, ci sarà spazio anche per il padel giocato. In Piazza Fiera, nella giornata di sabato 12 ottobre, andrà infatti in scena una partita, in programma alle ore 15:00, con protagonisti campioni come Dida, Germán Denis, Roberto Donadoni e Christian Panucci.

Gazzetta Active, il brand di riferimento per lo stile di vita attivo, torna al Festival dello Sport con il Gazzetta Active Village, in collaborazione con Jury Chechi Academy e ASI. Nella centralissima Piazza Dante sarà allestita una palestra a cielo aperto, un vero e proprio villaggio del fitness a disposizione di curiosi, principianti, esperti o semplici appassionati. Padrone di casa è ancora il Signore degli anelli dello sport italiano, Jury Chechi, che vestirà i panni del personal trainer. In Piazza Dante troveranno spazio anche l’allenamento funzionale e tutte le forme di fitness a corpo libero con i personal trainer di Gazzetta Active. L’obiettivo è sempre lo stesso: consigliare e perseguire uno stile di vita sano e “Active”.

Tra gli altri, saranno presenti gli influencer e trainer di Gazzetta Active Tiziana Cavalletto, Missannefit, Irene Righetti e DaiDai.

Nella mattinata di domenica 13 ottobre è in programma anche la corsa Cisalfa Active Walk, camminata non competitiva di 7 km sul lungadige con gli atleti di Special Olympics Italia powered by Cisalfa Sport.

Tutte le attività previste per il Gazzetta Active Village sono disponibili su prenotazione dal sito www.ilfestivaldellosport.it a partire dal 25 settembre.

Importanti aziende e istituzioni hanno scelto di essere brand partner dell’evento contribuendo attivamente allo sviluppo del palinsesto. Top Partner: Audi. Main Partner: Brembo, Gruppo Cassa Centrale. Premium Partner: Beta Utensili, Cisalfa Sport, UnipolSai e Issey Miyake. Sustainability Partner: Ecopneus. Partner: Anas, Esselunga, Felicetti, La Sportiva, McFIT, Vanini. Scientific Partner: IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Official Apparel: Erreà. Official Sneaker: SUN68. Media Partner: Rai Radio Uno. Eurosport è Olympic Games Official Broadcaster.

Gli eventi saranno ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Per accedere alle sale occorre registrarsi su www.ilfestivaldellosport.it, ma la registrazione non garantisce un posto agli eventi.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito https://www.ilfestivaldellosport.it/

I principali appuntamenti saranno trasmessi in streaming sul sito Gazzetta.it e su quello della manifestazione.

Alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto e dei protagonisti del Festival, svoltasi a Milano mercoledì 11 settembre, hanno partecipato Francesco Carione, Direttore Generale La Gazzetta dello Sport, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia autonoma di Trento, Stefano Barigelli, Direttore La Gazzetta dello Sport, Gianni Valenti, Vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico Il Festival dello Sport, Giovanni Battaiola, Presidente Trentino Marketing, Maurizio Rossini, CEO Trentino Marketing, Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, Paolo Bouquet, Delegato del Rettore allo Sport con delega speciale alle Olimpiadi Invernali 2026, e Uberto Fornara, Amministratore Delegato CAIRORCS MEDIA. Sono intervenuti con un videomessaggio Giovanni Malagò, Presidente CONI, e Luca Pancalli, Presidente del CIP. Hanno presenziato inoltre Paola Mora, Presidente CONI Trento, e Massimo Bernardoni, Presidente CIP Trento. Ha condotto l’evento la giornalista di La7 Cristina Fantoni.