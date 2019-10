PAT * “ FESTIVAL DELLO SPORT “: « GIOVEDì 10 OTTOBRE AL TEATRO SOCIALE DI TRENTO L’INCONTRO “IL CALCIO E I MONDIALI“ CON GIANNI INFANTINO E PIERLUIGI COLLINA »

Collina e Infantino al Festival dello Sport, l’appuntamento spostato al 10 ottobre. In programma alle ore 12.00 al Teatro Sociale.

Si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 12.00 al Teatro Sociale di Trento l’incontro IL CALCIO E I MONDIALI con Gianni Infantino e Pierluigi Collina. (l’incontro era precedentemente previsto per la giornata di venerdì 11). L’appuntamento avrà luogo nell’ambito della manifestazione Il Festival dello Sport – “Il fenomeno, i fenomeni” in programma a Trento dal 10 al 13 ottobre, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

IL CALCIO E I MONDIALI con Gianni Infantino e Pierluigi Collina.

Dalla prima edizione in Uruguay nel 1930 con 13 nazionali al 2026, con fase finale a 48 squadre nell’edizione nord-americana, il Mondiale è il più importante evento sportivo e coinvolge miliardi di telespettatori. Prossimo appuntamento in Qatar, nel 2022. Ne parleranno il presidente Fifa Gianni Infantino, dal passato leggendario e il futuro ricco di idee, e il capo degli arbitri Pierluigi Collina, protagonista della rivoluzione vincente della Var che a Russia 2018 ha sicuramente vinto il “suo” Mondiale, facendo entrare il calcio in una nuova era.

L’incontro sarà condotto da Stefano Barigelli, condirettore de La Gazzetta dello Sport e Fabio Licari, giornalista de La Gazzetta dello Sport.