PAT * FESTA REPUBBLICA: FUGATTI, « SPIRITO DI UNITÀ E SOLIDARIETÀ, I VALORI ALLA BASE DEL 2 GIUGNO »

14.10 - venerdì 2 giugno 2023

Festa della Repubblica: Fugatti, lo spirito di unità e di solidarietà è alla base dei valori del 2 giugno. “La generosità e il sacrificio che la Protezione civile del Trentino ha messo in campo nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, insieme a quello delle forze dello Stato e di altri territori, sono la prova tangibile di come lo spirito di unità e di solidarietà sia alla base dei valori e delle idealità della Repubblica”.

È quanto ha dichiarato il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dal palco della cerimonia per la Festa della Repubblica in piazza Mostra a Trento. “Ho voluto recarmi personalmente in quelle terre tormentate dal maltempo – ha ricordato Fugatti – e posso testimoniare come il nostro intervento, sia la testimonianza come la festa del 2 giugno, la festa della Repubblica, debba essere proprio dedicata a coloro che, con ruoli e funzioni diverse, contribuiscono con altruismo e dedizione al mantenimento della pace e al sostegno a chi ha bisogno per affrontare i pesanti effetti del maltempo”.

Il Governatore ha voluto parole di elogio per i militari alpini che pochi giorni in fa in Kossovo sono stati feriti nei gravi scontri con i dimostranti serbi che si sono verificati a Zvecan segnalando il profondo senso del dovere, il sacrificio, la generosità che porta il nostro Paese a partecipare a questa missione internazionale.

Rispetto a quel 2 giugno 1946, all’Italia e al Trentino di Alcide De Gasperi, di Elsa Conci e di Maria De Unterrichter (due delle 21 donne elette alla Costituente) il Presidente ha sottolineato come dobbiamo constatare quanto oggi siano davvero inediti i problemi e le sfide che abbiamo di fronte. “La guerra e i suoi effetti, le difficoltà della situazione economica, le tante questioni che costituiscono l’agenda dei problemi che abbiamo di fronte – ha detto Fugatti – vanno affrontati ispirandoci e ritrovando la fiducia nel futuro e nelle nostre energie, nelle nostre risorse, nei nostri giovani. Chi rappresenta le Istituzioni, ad ogni livello, deve muoversi in questa direzione: contribuire a creare fiducia perché, in questo momento, dobbiamo mettere in campo la volontà comune, l’unità di tutte le forze”.

“Per attualizzare i valori e l’importanza di quella scelta, per far sì che essa continui ad ispirarci – ha concluso Fugatti – è importante guardare alla nostra contemporaneità, ai tempi difficili che stiamo vivendo, ma anche a quel patrimonio di motivazioni, comportamenti e idealità che vediamo quotidianamente in azione”.