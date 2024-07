PAT * FERROVIA VALSUGANA / TRENTO – BASSANO: «TRENI SOSTITUITI DA AUTOBUS DOMENICA DALLE 8 ALLE 14, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA» (PDF ORARI)

19.23 - giovedì 18 luglio 2024

Domenica 21 luglio sulla ferrovia della Valsugana, dalle ore 8:00 alle 14:00 la circolazione tra le stazioni di Trento e di Bassano del Grappa sarà sospesa per lavori di manutenzione straordinaria. I treni cancellati saranno sostituiti da autobus. L’orario degli autobus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sugli autobus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.