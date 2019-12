PAT * FELTRE – COLLEGIO SOSTENITORI FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO:  TONINA, « QUESTO è UN MOMENTO FONDAMENTALE DI CONFRONTO E DIALOGO »

A Feltre l’incontro del Collegio Sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO. Tonina, “Questo è un momento fondamentale di confronto e dialogo”

A Feltre si è svolto l’annuale incontro del Collegio dei Sostenitori con i vertici della Fondazione Dolomiti UNESCO. “Molto più di un incontro istituzionale di un organo statutario della Fondazione per relazionare in merito al bilancio delle attività svolte”, ha detto il presidente Mario Tonina. “Da qualche mese ho l’onore di presiedere la Fondazione Dolomiti UNESCO e da subito mi sono reso conto dell’importanza di mantenere attive ed operative le connessioni con le reti di tutti i soggetti territoriali interessati e coinvolti nella gestione di questo complesso Sito UNESCO. Vi ringrazio molto anche per la vostra partecipazione oggi”. Il direttore Marcella Morandini ha relazionato in merito al contributo dei Sostenitori per il decennale del riconoscimento UNESCO alle Dolomiti

L’incontro con il Collegio dei Sostenitori si è svolto nella sala congressi del Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre, testimonianza importante del valore culturale oltreché paesaggistico e geologico delle Dolomiti Patrimonio Mondiale. Il ringraziamento del presidente Tonina oltre che a Monsignor Mazzorana, direttore del Museo, è stato per il sindaco di Feltre Paolo Perenzin che da anni “segue con attenzione e viva partecipazione le attività della Fondazione Dolomiti UNESCO, dimostrando di essere un amministratore che ha compreso bene il senso del riconoscimento”. Per “la garanzia della tutela e conservazione attiva dell’ampio territorio conincidente con parte del Sistema 3 del Patrimonio mondiale” è stato, invece, per Ennio Vigne, presidente del parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

“Questo nostro incontro è un fondamentale momento di dialogo e confronto perchè siete voi gli attori protagonisti della conservazione e valorizzazione di questo Patrimonio Mondiale” – ha aggiunto il presidente Tonina – Ricordando che quest’anno è il decennale del riconoscimento UNESCO, ha ringraziato i Sostenitori che “hanno svolto un ruolo fondamentale, basti pensare che all’interno della Rete degli eventi per il decennale, con oltre 150 appuntamenti in tutte le Dolomiti, più del 60% delle iniziative è stato proposto e sviluppato da voi Sostenitori. Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutto il Consiglio di Amministrazione per il vostro impegno. Questa è la dimostrazione più importante del processo culturale in atto che vede le comunità sempre più coscienti e consapevoli della responsabilità che deriva dal vivere in un Patrimonio di interesse globale, rispecchiando obiettivi e principi della cittadinanza attiva”.

Il presidente Tonina accennando al fatto che non mancano i momenti di confronto anche accesso e non vanno nascoste le criticità ha sottolineato “Apprezzo da sempre la critica costruttiva e la considero uno sprone a fare meglio. Soprattutto però apprezzo, sia nei rapporti istituzionali e personali, la franchezza e l’onestà intellettuale. Sapete ormai tutti quello che la Fondazione Dolomiti UNESCO è chiamata a fare. E’ uno strumento di confronto tra i territori interessati dal riconoscimento, la responsabilità degli interventi sul territorio è e rimarrà invece sempre necessariamente in capo agli enti competenti, a cominciare dalle Province autonome e dalle Regioni. Il mio impegno sarà sicuramente quello di incrementare ancora di più il dialogo con voi Sostenitori dai quali ci aspettiamo un interesse pro-attivo per i temi della gestione del Patrimonio delle Dolomiti. Un impegno che si possa concretizzare in vostre proposte ed iniziative spontanee e concrete sul territorio e che si possano integrare nelle linee di azione previste dalla Strategia Complessiva di Gestione”.

Sono stati molti i sostenitori arrivati da tutto il territorio dolomitico a Feltre. Hanno ascoltato e partecipato con l’entusiasmo che li contraddistingue e hanno accolto con particolare positività quanto detto dal presidente Tonina a fine intervento: “Mi preme ribadire l’importanza del perseguire un lavoro di squadra, non facile né scontato, che sta alla base del lavoro della piattaforma Fondazione Dolomiti UNESCO. Un lavoro di squadra che ha per protagonisti innanzitutto voi in quanto soggetti che operano sul territorio su livelli anche molto diversi tra loro, dalle Amministrazioni locali, alle associazioni ai privati cittadini, ma che trovano in questo luogo di incontro e confronto lo strumento per fare la loro parte nella tutela delle Dolomiti UNESCO, spazio di vita. Per farlo occorre responsabilità. Quella responsabilità che chiunque abbia a cuore le Dolomiti può e dovrebbe assumersi. Noi amministratori, in questo senso, abbiamo certamente l’onere più importante ed é giusto che sia così, perché questo é il ruolo della politica. Per quanto mi riguarda, intendo proseguire la mia Presidenza della Fondazione Dolomiti UNESCO con questo spirito”.

A chiusura dell’incontro si è tenuta la conversazione “Cambiamenti climatici e gestione del Patrimonio Mondiale delle Dolomiti: riflessione e linee strategiche” con Alex Cittadella – Università degli Studi di Udine e Cesare Lasen – Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO.