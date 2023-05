PAT * “FACCIAMO SEMPLICE L’ITALIA – PAROLA AI TERRITORI”: « IL 29/5 IL MINISTRO ZANGRILLO A TRENTO, OCCASIONE DI ASCOLTO E CONFRONTO »

16.58 - giovedì 25 maggio 2023

Il Ministro Zangrillo a Trento lunedì 29 maggio per “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”. È in programma lunedì 29 maggio a Trento la quinta tappa di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, il percorso lungo tutto il Paese del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, volto a raccogliere le indicazioni e le proposte delle istituzioni e degli stakeholder attivi nelle amministrazioni e nei luoghi visitati. L’evento, presso la Sala Depero nel Palazzo della Provincia autonoma (piazza Dante 15), rappresenta una nuova occasione di ascolto e confronto che segue i precedenti appuntamenti di Perugia, L’Aquila, Napoli e Roma nella sede dell’INAIL.

La giornata comincia alle ore 10 con l’accoglienza dei partecipanti. Prima dei saluti istituzionali delle 10.30 è previsto un punto stampa con il Ministro Zangrillo, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e la Prorettrice Vicaria dell’Università di Trento, Paola Iamiceli. I lavori si svolgono con i workshop dedicati a ‘Una nuova PA’ (dalle ore 11) e a ‘Semplificazione e digitalizzazione’ (dalle 14.15), che vedono la partecipazione di dirigenti della Funzione pubblica e della Provincia autonoma, di rappresentanti della Trentino School of Management e dell’Università della città, e del Consorzio dei Comuni Trentini e del mondo produttivo. Conducono i lavori il Capo Dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori, e il Direttore Generale della Provincia autonoma, Paolo Nicoletti. I saluti conclusivi del Ministro Zangrillo sono previsti per le 16.30.