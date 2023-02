PAT * EUREGIOSUMMERCAMP 2023: « IL VIA ALLE ISCRIZIONI DAL 15/2, IL CAMP SI TERRÀ A SAN VALENTINO DI BRENTONICO (20-27/8) »

10.29 - sabato 11 febbraio 2023

EuregioSummerCamp 2023, il via alle iscrizioni dal 15 febbraio.Il camp si terrà dal 20 al 27 agosto a San Valentino di Brentonico. La presentazione dell’iniziativa martedì prossimo a Casa Moggioli. Partono il 15 febbraio le iscrizioni all’EuregioSummerCamp 2023, che quest’anno si terrà dal 20 al 27 agosto e, come da tradizione, sarà incentrato sulla natura. Ospitati in un hotel a San Valentino di Brentonico, in Trentino, circa 60 giovani avranno la possibilità di trascorrere una settimana emozionante e all’insegna di nuove amicizie, tra boschi e prati. Possibili ostacoli, come le diverse lingue dei partecipanti, saranno superati con attività di gruppo e giochi, grazie al supporto di accompagnatori di madrelingua tedesca ed italiana. Il programma, infatti, include brevi sessioni in lingua, oltre ad attività nel tempo libero come nuoto o pallavolo. La proposta sarà illustrata martedì prossimo, 14 febbraio, a Casa Moggioli, sede informativa dell’Euregio a Trento, in occasione del secondo appuntamento di questa stagione con i Martedì dell’Euregio. L’incontro, aperto a tutti gli interessati, è previsto per le ore 18.00 in Via Grazioli, 25.

L’EuregioSummerCamp si rivolge a ragazzi e ragazze di Trentino, Alto Adige e Tirolo nati negli anni 2009, 2010 o 2011, con una conoscenza di base della rispettiva seconda lingua (tedesco o italiano); la settimana sarà infatti interamente bilingue. Le attività individuali saranno svolte da personale specializzato madrelingua, oltre ad essere preparate e seguite in anticipo dagli accompagnatori. Il contributo per la partecipazione è di 150 euro e comprende assistenza, animazione, vitto e alloggio, che sale a 180 euro se include anche il viaggio di andata e ritorno accompagnato.

L’EuregioSummerCamp 2023, organizzato dall’Ufficio comune dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con Equipe Natura, sarà condotto in conformità con le misure di sicurezza Covid-19. In caso di necessità, i partecipanti dovranno rendersi disponibili ad eseguire dei test di controllo Covid-19, o presentare il Green Pass. Nel caso in cui l’EuregioSummerCamp 2023 dovesse essere disdetto con breve preavviso per possibili emergenze sanitarie, la tassa di partecipazione verrà rimborsata.

Per informazioni: https://www.europaregion.info/it/summercamp/.

Foto di Fabio Galas