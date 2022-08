PAT * EUREGIO TICKET STUDENTS: « ABBONAMENTO TRANSFRONTALIERO, PROROGATA LA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLZANO E IL LAND TIROL »

18.18 - sabato 13 agosto 2022

Euregio Ticket Students: prorogata la convenzione con la Provincia di Bolzano e il Land Tirol. Gli studenti universitari che studiano e risiedono nel territorio dell’Euregio possono usufruire di un unico abbonamento transfrontaliero.

I giovani studenti universitari che risiedono nel territorio dell’Euregio possono continuare a utilizzare un unico titolo di viaggio per spostarsi con tutti i servizi di trasporto locale pubblico in Tirolo, Alto Adige e Trentino: è stata infatti rinnovata la convenzione tra le tre regioni per l’abbonamento che vale per 12 mesi ed è denominato “Euregio Ticket Students”. Nato lo scorso anno dal superamento dei differenti sistemi tecnici e tariffari, l’abbonamento transfrontaliero è una combinazione tra il VVT Semester Ticket Land del Tirolo, il Pass abo+ per studenti dell’Alto Adige e l’abbonamento studenti del Trentino.

L’area di validità comprende appunto i servizi di trasporto degli abbonamenti dei tre territori e, in seguito alla riforma tariffaria del Tirolo, a partire dal marzo 2022 ha il costo di 320 euro. Il Ticket viene venduto attraverso i rispettivi sistemi di distribuzione in Tirolo e in Alto Adige. Per la provincia di Trento il biglietto è emesso dalla STA altoatesina e può essere richiesto online.

Per il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio e per l’assessore agli enti locali della Pat il rinnovo triennale della convenzione è stata una sfida a cui tenevano in modo particolare, per favorire la circolazione dei giovani nei tre territori e incoraggiare l’uso frequente dei mezzi pubblici. Con le stesse motivazioni vengono organizzate ogni anno le giornate “Euregio mobilità”, con la possibilità di utilizzare gratuitamente gli abbonamenti regionali per il trasporto pubblico a chi possiede l’Euregio Family Pass.

L’abbonamento congiunto permette alle studentesse e agli studenti che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 28 anni e sono iscritti presso università, un istituto di istruzione e formazione tecnica superiore, o a un’istituzione equivalente in Tirolo, Alto Adige o Trentino, di utilizzare il trasporto pubblico in tutto l’Euregio.

Questi i servizi utilizzabili:

In Trentino: con l’Euregio Ticket Students è possibile salire sui servizi urbani ed extraurbani di Trentino trasporti, utilizzare la ferrovia Trento-Malé, la ferrovia della Valsugana tra Trento e Primolano, la ferrovia del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora, la funivia Trento-Sardagna. Sono esclusi i treni Frecciargento, EuroCity, InterCity ed Espressi. Il biglietto può essere richiesto online sul sito www.altoadigemobilita.info ed è valido come titolo di viaggio a vista.

In Alto Adige: il biglietto è valido su tutti i mezzi di trasporto m-altoadigemobilità. I servizi di linea con autobus, tram e funivie (Renon, S. Genesio), su impianti fissi (funicolare della Mendola, tramvia del Renon) e per i servizi ferroviari. Sono esclusi i treni ad alta velocità (Eurocity, Intercity, collegamenti Railjet e Frecciargento). Il biglietto può essere richiesto online tramite sito www.altoadigemobilita.info e deve essere convalidato su tutti i mezzi di trasporto m-altoadigemobilità ad ogni viaggio.

In Tirolo: il campo di validità dell’abbonamento comprende l’intera rete di linee interconnesse del Tirolo e quelle delle zone di corridoio transfrontaliero, inclusi i treni a lunga percorrenza (RailJet, RailJet Express, Intercity-Express, InterCity, EuroCity). Il ticket è disponibile sugli autobus (ad eccezione di Innsbruck), nelle biglietterie automatiche ÖBB, nei punti vendita serviti e nel ticketshop-VVT