PAT * EMERGENZA EMILIA-ROMAGNA: « NELLE FRAZIONI ISOLATE PERSONE SONO STATE TRATTE IN SALVO, DAL NUCLEO ELICOTTERI VVF TRENTO » (VIDEOINTERVISTE SOCCORRITORI)

18.14 - mercoledì 17 maggio 2023

Le testimonianze degli operatori di alcune Strutture operative impegnate sul posto. Emergenza Emilia-Romagna, nelle frazioni isolate persone tratte in salvo dal Nucleo elicotteri dei Vvf permanenti di Trento.

Sono decine le persone messe in salvo dagli operatori della Protezione civile del Trentino, impegnata nei soccorsi della popolazione travolta dal maltempo in Emilia Romagna. Per raggiungere i centri abitati rimasti isolati a causa dell’esondazione dei fiumi, del crollo di piante e delle frane, si sta rivelando prezioso l’intervento del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, che ha raggiunto il territorio alluvionato nella tarda mattinata di oggi su indicazione del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

“Il Trentino non farà mai mancare la propria solidarietà a chi sta vivendo situazioni di difficoltà. La nostra Protezione civile rappresenta al meglio la solidarietà che fa parte del Dna del nostro territorio”. I due elicotteri inviati in Emilia Romagna hanno come base il paese di Castrocaro Terme, dove presso il municipio è stata istituita la sala operativa.

Il Nucleo elicotteri è intervenuto in particolare a San Ruffino di Dovadola e a Tredozio (Forlì-Cesena), dove sono state recuperate circa 30 persone. Nel Cesenate, alcune persone che si erano rifugiate sui tetti e sui piani più alti delle abitazioni sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco volontari e permanenti del Trentino, che con l’ausilio di 18 gommoni stanno presidiando i territori alluvionati.