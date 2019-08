PAT * EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA: « VIA LIBERA ALLA CONVENZIONE CON IL CONI, LA PROVINCIA SI IMPEGNA A FINANZIARE IL 70% DELLE ATTIVITà »

Educazione motoria nella scuola primaria: via libera alla convenzione con il CONI. Autorizzata la stipula anche per il prossimo anno scolastico dall’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.

Un partenariato fra Provincia autonoma di Trento e CONI che sta dando risultati soddisfacenti e un progetto al quale le scuole del territorio vogliono continuare ad aderire: è la convenzione che favorisce la presenza di figure professionali specializzate in affiancamento ai docenti di classe nell’approccio di base all’educazione motoria per i primi due anni di scuola primaria. L’assessore all’istruzione Mirko Bisesti ne ha autorizzato oggi la stipula valida per il prossimo anno, con un provvedimento approvato dalla Giunta provinciale.

L’intento è favorire l’attuazione del progetto di alfabetizzazione motoria avvalendosi delle competenze del Comitato Provinciale Trento del CONI, interlocutore istituzionale in materia di attività sportiva sul nostro territorio.

Per la realizzazione delle attività la provincia si impegna a finanziare il 70% delle attività, mentre il restante 30% sarà sostenuto dalle singole istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle attività la provincia si impegna per il 70% del finanziamento, mentre il restante 30% sarà sostenuto dalle singole istituzioni scolastiche. L’intervento è finanziato nell’ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, in parte sul bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e in parte su quello 2020, con una spesa massima prevista di circa 211 mila euro, che prevede la realizzazione di 8.500 ore di attività e di 450 ore per interventi di coordinamento tecnico.