PAT * EDIFICI PROVINCIA: « OLTRE UN MILIONE DI EURO IN PIù PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA »

Oltre un milione di euro in più per le manutenzioni degli edifici della Provincia. Per il triennio 2019 – 2021 programmati interventi per oltre 19.398.000 euro.

1.038.000 euro in più – risorse che derivano dall’ultimo assestamento del bilancio di previsione – per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento: questa è la dotazione finanziaria aggiuntiva di cui, con l’aggiornamento del Documento di Programmazione settoriale 2019 – 2021 che era stato approvato lo scorso mese di maggio, la Giunta provinciale ha deciso la destinazione.

Il provvedimento dell’esecutivo è stato proposto dal presidente Maurizio Fugatti. Con questo aggiornamento, per il triennio 2019 – 2021 sono programmati interventi, di competenza del Servizio Opere Civili, per oltre 19.398.000 euro.

I nuovi interventi programmati con l’aggiornamento riguardano edilizia scolastica – in particolare per interventi per la sicurezza, la manutenzione e la riqualificazione degli edifici – e le strutture socio-assistenziali.

Sono state inoltre riprogrammate le risorse all’interno di alcuni capitoli attraverso una diversa ripartizione delle risorse già previste nel precedente Documento di Programmazione settoriale.