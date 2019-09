PAT * DOPO IL “CASO” DELLE MELE ROMAGNOLE SPONSOR DEL CENTRO SANTA CHIARA: « PRODOTTI TRENTINI, L’ASSESSORE ZANOTELLI CONVOCA I CONSORZI MELE »

Dopo il “caso” delle mele romagnole sponsor del Centro Santa Chiara. Prodotti trentini, Zanotelli convoca i consorzi mele.

In riferimento all’articolo apparso oggi sul giornale Il Trentino relativamente ai rapporti tra due organizzazioni dei produttori trentine del settore ortofrutticolo e il Centro Santa Chiara, l’assessore competente in materia di Agricoltura, Giulia Zanotelli organizzerà nei prossimi giorni una riunione con gli interessati per chiarire quanto accaduto nel caso specifico e condividere una modalità di relazioni per il futuro. L’obiettivo è garantire un approccio di sistema per la valorizzazione delle produzioni agricole trentine e, più in generale, del territorio trentino.