PAT * DISEGNO DI LEGGE 138: « ATTIVITÀ CULTURALI, PIÙ VALORE AI MUSEI NELLA LOGICA DI RETE E MAGGIORE ATTENZIONE AI PRIVATI SUI TEMI ARTISTICI » (VIDEO)

18.26 - giovedì 10 novembre 2022

Approvato dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge 138 sulle attività culturali proposto dall’assessore Mirko Bisesti.

Il ruolo delle attività culturali, più valore ai musei nella logica di rete e maggiore attenzione alla partecipazione dei privati sui temi artistici sono i capisaldi che ci spiega lo stesso assessore provinciale, sotto nelle videointerviste.

L’assessore Bisesti, visto che la discussione dei due ddl è stata unificata, ha presentato il suo il 138/XVI . Una proposta che va nella direzione del rafforzamento di un settore, quello culturale, che ha superato lo shock della pandemia. Uno dei cardini è il passaggio nelle valutazioni della Pat dalle qualifiche degli enti a quella dei progetti culturali. Un modello, ha sottolineato Bisesti,che sposta la valutazione dalla quantità alla qualità e che è stato condiviso dal mondo culturale. Altro aspetto importante, l’assetto del settore museale, ossatura portante del sistema culturale, ha ricordato l’assessore, e che mostra anche che con la cultura “si mangia”. I musei infatti sono tasselli importanti dell’offerta e la promozione del nostro territorio. Per questo, ha ricordato Bisesti, nel ddl si prevede il Cmt, il Consiglio museale trentino, che rafforza il coordinamento e la possibilità di promuovere il nostro sistema culturale in modo coordinato, facendo squadra. Bisesti, infine, ha sottolineato l’importanza dell’art bonus, le detrazioni fiscali per chi investe nella cultura.