PAT * DIRIGENTI SCOLASTICI: « AFFIDÀTI GLI INCARICHI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 » (ELENCO NOMINATIVI E ISTITUTI)

15.08 - venerdì 14 luglio 2023

Approvati oggi dalla Giunta provinciale gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2023-2024. Nello specifico, a fronte di 2 pensionamenti, delle necessità di rotazione e dell’ esperienza maturata in ragione della complessità organizzativa dell’istituzione diretta, sono 63 le conferme d’incarico, 3 i nuovi assunti, 7 le rotazioni e due gli incarichi di reggenza su posti non vacanti.

Con il provvedimento, che mira a conciliare l’esigenza di continuità con le regole di rotazione degli incarichi, è stato inoltre rinnovato alla dirigente scolastica Matilde Carollo l’incarico ispettivo e di referente specialistico a supporto delle strutture del Dipartimento istruzione e cultura in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, formazione permanente, educazione degli adulti e valutazione del sistema scolastico. Un ulteriore incarico ispettivo in materia di esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e funzioni di supporto al dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura è stato conferito alla dirigente Sara Turrini.

Questi i nuovi incarichi di preposizione ad istituzione scolastica per rotazione, a.s. 2023/2024, scadenza incarico il 31/08/2026:

Bruno Gentilini, IC Giudicarie Esteriori

Daniela Depentori, ITI Marconi Rovereto

Renato Paoli, II Tione

Alessandro Fabris, IC Valle dei Laghi

Patrizia Visconti, Liceo Rosmini Trento

Giuseppe Rizza, ITI Buonarroti Trento

Tiziana Chiara Pasquini, IC Rovereto Nord

Nuovi incarichi di preposizione ad istituzione scolastica per assunzione, a.s. 2023/2024, scadenza incarico 31/08/2026

Elena Valduga, IC Trento 4

Michele Ruele, IC Aldeno Mattarello

Loredana Montanaro, IC Centro Valsugana