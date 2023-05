PAT * DATI FESTIVAL ECONOMIA: « OCCUPAZIONE ALBERGHIERA TRA IL 95 E IL 99% / 600 MILA UTENTI SUOI CANALI SOCIAL / MILLE GLI STUDENTI PRESENTI »

18.38 - lunedì 29 maggio 2023

Confermato il successo della nuova formula firmata Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing. Edizione da record per la 18a edizione del Festival dell’Economia di Trento: sold out nelle sale, alberghi e ristoranti della città. Un’edizione da record sotto tutti gli aspetti quella che ha visto il Festival dell’Economia di Trento diventare maggiorenne. Il sold out degli alberghi della città e della provincia rilevato da diversi giorni prima dell’inizio del Festival è stato confermato dal tutto esaurito di pubblico nelle 21 sale che hanno accolto gli oltre 270 eventi nei quattro giorni.

Un dato, quello dell’overbooking delle strutture ricettive, che conferma la straordinaria partecipazione non solo dei trentini, ma anche del pubblico venuto da fuori città e fuori regione per seguire gli incontri del Festival, “Fuori Festival”, “Economie dei Territori”, “Incontri con l’autore” e le dirette-evento di Radio 24. Una conferma significativa, dopo il successo dello scorso anno, per la nuova formula del Festival ideata dal Gruppo 24 ORE e organizzata insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.

Il Festival dell’Economia di Trento ha avuto anche quest’anno una grande valenza per la città di Trento e il territorio circostante, sia a livello turistico che nel posizionamento della nostra città, contribuendo a generare un effetto molto positivo sull’occupazione alberghiera. Considerando infatti le strutture campione monitorate dalla destinazione, nei giorni del Festival si è registrata una occupazione alberghiera tra il 95 e il 99%, un risultato estremamente positivo e soddisfacente generato in larga parte proprio dagli importanti flussi turistici prodotti dal Festival.

Scommessa vinta anche sul fronte del cambio di data: anticipando il Festival di una settimana e spostandolo dal ponte del 2 giugno, con l’Università chiusa, è stato centrato l’obiettivo del coinvolgimento degli studenti universitari e non solo: sono stati più di 1.000 gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Trento e da fuori Trento che hanno presenziato al festival. Una partecipazione straordinaria che li ha visti seguire con grande interesse non solo i 15 eventi a loro dedicati ma anche agli incontri più tecnici e scientifici in programma al Festival. Tra il pubblico, oltre alla comunità scientifica, alla business community e ai giovani, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino, che hanno apprezzato in particolare le proposte del “FuoriFestival” e del Monopoly in Piazza Fiera.

A questi numeri si affianca il record registrato anche sul fronte dell’audience digitale: gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sui suoi canali social (Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube) hanno raggiunto oltre 600.000 utenti, un dato in forte crescita rispetto alla scorsa edizione e confermato anche dalla crescita dei browser unici sulla homepage del Sole24ore.com, che ha fatto registrare un +25% rispetto allo scorso anno. A questi numeri si aggiungono gli oltre 50.000 utenti che hanno seguito le dirette e i video on demand sul sito del Festival, un dato destinato ad aumentare grazie alla possibilità di scaricare i video di tutti gli eventi del Festival.

Boom di audience anche per gli oltre 60 servizi video di copertura giornalistica della redazione del Sole 24 Ore, le clip dai panel e gli eventi del Fuorifestival e i contenuti video creati ad hoc per i social che hanno raggiunto oltre 200.000 utenti. Tra i contenuti più apprezzati gli interventi del Presidente del Consiglio e dei Ministri, ma anche dei principali protagonisti del mondo economico e dei Premi Nobel. Forte interesse riscosso anche dalla presentazione del primo Manifesto dell’Educazione Finanziaria del Gruppo 24 Ore e dai recap giornalieri delle principali notizie dal Festival. Successo anche per le puntate speciali del podcast quotidiano “Start” registrate da Trento, che hanno fatto registrare oltre 20.000 audio stream.

Il giorno dopo la chiusura della kermesse dello scoiattolo, arriva la conferma che la manifestazione ha avuto un bel risultato anche sui Social network. I canali social del Festival, hanno visto la gestione e il presidio costante di 4 canali. I contenuti postati complessivamente sugli account del festival di Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin sono stati visti oltre 3.5 milioni di volte tramite la pubblicazione di 1170 contenuti, totalizzando oltre 75.000 interazioni.

Durante questa edizione del festival sono stati ospitati anche 2 influencer verticali sul mondo dell’economia e della finanza. La fase di posting è ancora in corso, ma al momento i risultati osservabili sono molto positivi: i contenuti pubblicati (tra ig stories, post, reel, TikTok e YT shorts) hanno raggiunto 1.1 milioni di persone, totalizzando oltre 21.000 interazioni. L’impression potenziale calcolata corrisponde ad oltre 28.8 milioni di utenti.

A questi risultati si aggiunge la grande amplificazione prodotta dalla copertura degli eventi del Festival e del Fuori Festival su tutti i canali social del Gruppo 24 ORE – Sole 24 Ore, Radio 24, 24 ORE Eventi, 24 ORE Cultura e 24 ORE System – che raggiunge in totale oltre 5,7 milioni di utenti.

Sul fronte dell’informazione, l’Ufficio stampa della Provincia – che ha curato questo aspetto ed i rapporti con i media fin dalla prima edizione, 18 anni fa – ha mobilitato un centinaio fra giornalisti, personale amministrativo e di segreteria, operatori, fotografi, informatici. Oltre 160 i comunicati stampa prodotti, di cui 14 in lingua inglese e tedesco.

511 i giornalisti e gli operatori accreditati quest’anno, di cui 350 presenti a Trento, con inviati dalle più importanti testate locali e nazionali. I dati della rassegna stampa contano ad oggi complessivamente 546 articoli sulle varie testate. 5.422 gli articoli web e 212 i servizi radiotelevisivi. Per un bilancio del successo di pubblico, si consideri anche che, ad oggi, risultano 1.149 gli iscritti alla newsletter del Festival, a cui si aggiungono i 86 iscritti a quella in lingua tedesca e i 14 alla traduzione in lingua inglese.

Il Gruppo 24 ORE, presente con 200 persone tra redazione e azienda, ha messo in campo tutta la sua capacità di produzione informativa per raccontare le giornate del Festival realizzando quattro inserti dedicati alla manifestazione, a partire da venerdì 26 maggio fino a martedì 30 maggio, un super-dossier online sul sito del Sole 24 Ore e alimentando costantemente le piattaforme digitali ed i canali social. Radio 24, oltre ai 6 spettacoli live, ha trasmesso da Piazza Cesare Battisti 26 dirette dei programmi in palinsesto permettendo al pubblico di Trento di incontrare i propri conduttori preferiti e di vivere dal vivo le emozioni della radio live e del dietro le quinte. L’edizione 2023 del Festival ha registrato anche il record storico di partner della manifestazione: 44 i Business Partner che hanno aderito a cui si aggiungono, sette media partner: ElEconomista.es, Financial Times, Sky Tg24, Il Sole 24 Ore, Ilsole24ore.com, Radio 24 e l’agenzia Radiocor.

Altissimo gradimento quindi per una rassegna che ha visto la partecipazione di 6 premi Nobel, 19 ministri e la premier Giorgia Meloni, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 35 relatori internazionali, ed oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali, per un totale di oltre 650 relatori, di cui il 35% donne rispetto al 23% dello scorso anno.

Grande successo anche delle proposte di intrattenimento del Fuori Festival, con le serate evento insieme a Noemi e al Pojana, alias Andrea Pennacchi, che ha illustrato ad un pubblico entusiasta le sue teorie economiche, passando da uno dei massimi esponenti della scena rap italiana, Guè, a una delle cantautrici più apprezzate dai giovanissimi, Ariete, dalle riflessioni sull’esperienza di imprenditori di Luca Zingaretti e Miriam Leone, fino ai numerosi incontri con esperti e startup sui temi più spinti dell’innovazione.

Conferma per il format “Economie dei territori”, introdotto solo un anno fa e già diventato un pilastro della proposta del Festival grazie all’impegno delle realtà locali di riferimento. Un ciclo di appuntamenti che attraversano tutte le giornate del Festival e nel corso delle quali Fondazioni, Istituzioni, Enti di ricerca, Organizzazioni del terzo settore e Associazioni di categoria approfondiscono le dinamiche di sviluppo territoriale. Tantissimi i temi trattati: dalla cyberguerra all’intelligenza artificiale, passando per le strategie di sviluppo delle pmi, dalle politiche a sostegno dei giovani delle regioni alpine alle comunità che si fanno carico di strategie educative aperte e condivise. Il ringraziamento va dunque ad Altroconsumo, Confindustria Trento, Confprofessioni, Consiglio Provinciale Giovani della Provincia di Trento, Eusalp – European Strategy for the Alpine Region, FIMAA, Fondazione Caritro, Fondazione Franco Demarchi, Fondazione Edmund Mach, Inail, OCSE, SAT.

L’ ospitalità del Festival dell’Economia, che si è tenuta presso Palazzo Roccabruna sede dell’Enoteca Provinciale e casa dei prodotti trentini, è stata curata da Trentino Marketing, dalla Camera di Commercio di Trento e dalla Federazione delle Cooperative dando valore al messaggio di queste giornate: “il gusto di stare Insieme”. Sono state esaltate le produzioni dei consorzi Melinda, La Trentina, Sant’Orsola, Astro, Agri 90, Agraria Riva del Garda, Trentingrana – Gruppo Formaggi del Trentino, la Federazione Provinciale Allevatori e il supporto di Levico Acque, Bontadi Caffè e Associazione Panificatori della Provincia di Trento. Un ringraziamento speciale all’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto che con i giovani e il sorriso e l’entusiasmo degli studenti ha gestito al meglio il servizio. In cucina nelle quattro giornate, Stefano Croce dell’Agritur El Mas di Moena, Simone dell’Antonio de ’L Bortoleto di Predazzo e Sandro Favè della Locanda Degli Artisti di Canazei, con il supporto di Stefano Goller, presidente dell’Associazione cuochi trentini.

Durante il Festival è stato lanciato il “Manifesto dell’Educazione Finanziaria” promosso dal Gruppo 24 Ore che ha raccolto le firme del mondo accademico riunito a Trento. Articolato su 10 punti – educazione, giovani e donne, longevità, risparmiatori, sicurezza, investimenti, alleanza, sostenibilità, tecnologie, futuro – il manifesto vuole proporre un’alleanza dei saperi tra interlocutori autorevoli come scuole, università, banche, organi di informazione accreditati e specializzati. È stata inoltre presentata la seconda edizione del “Premio letterario di Saggistica Economica e Sociale” del Sole 24 Ore, tenuto a battesimo l’anno scorso proprio a Trento e rivolto ad autori italiani e stranieri per testi inediti scritti in lingua italiana.