PAT * DANTEDì: « IL MESSAGGIO DI SPERANZA LANCIATO VIA SOCIAL DAGLI STUDENTI DEL “LICEO DA VINCI” DI TRENTO » (VIDEO)

Dantedì: il messaggio di speranza lanciato via social dagli studenti del “Liceo da Vinci” di Trento. Bisesti si unisce al messaggio degli studenti.

“Desidero ringraziare gli studenti del “Liceo Leonardo da Vinci” di Trento, che coordinati dalla professoressa Marchese, hanno realizzato un video dal significato profondo, in occasione del Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo – è il messaggio che l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti ha fatto pervenire agi studenti del “da Vinci” – In un periodo così complesso come stiamo vivendo, restare uniti seppur distanti, attraverso un momento di grande poesia è il modo migliore per lanciare un messaggio di speranza al nostro Paese.

Il messaggio che ne esce è di una comunità scolastica coesa che dimostra di reagire con resilienza al momento di isolamento fisico che dobbiamo sopportare. Sono convinto – ha concluso Bisesti – che solo restando uniti e condividendo le difficoltà che il nostro Paese sta affrontando ne usciremo più consapevoli e forti di prima”

“L’Italia che resiste” “Dante è l’Italia, l’Italia siamo noi” è il titolo di un breve video realizzato da un gruppo di studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Trento, in cui gli studenti, ciascuno dal proprio domicilio, recitano alcuni passaggi di un canto della Divina Commedia.

Il canto è il primo del Purgatorio, quello in cui Dante esce dal buio dell’inferno per iniziare a salire verso il Paradiso, una metafora della situazione della pandemia in atto e un auspicio affinché l’Italia possa rialzarsi al più presto da un periodo così nero della sua storia.