PAT * DANNI MALTEMPO: « 300 INTERVENTI DEI VVF IN 18 ORE, L’AREA MERIDIONALE LA PIÙ COLPITA CON 40-50 MILLIMETRI DI PIOGGIA »

19.28 - martedì 25 luglio 2023

l Trentino meridionale è l’area più colpita, con 40-50 millimetri di pioggia. Maltempo, 300 interventi dei Vigili del fuoco in 18 ore.

Con un valore di 40-50 millimetri di pioggia, le intense precipitazioni delle scorse ore hanno interessato in particolare i settori meridionali del territorio provinciale, secondo i dati raccolti dalla rete delle stazioni meteorologiche presente sul territorio provinciale. Sul territorio trentino sono stati rilevati 3.142 fulmini. A Trento Laste il dato più rilevante per quanto riguarda le raffiche di vento, pari a 95 chilometri orari. Si è trattato di un evento intenso, che ha messo in allarme la cittadinanza, con centinaia di chiamate alla Centrale unica dell’emergenza e alla Centrale operativa del Vigili del Fuoco.

Quest’ultima ha lavorato in assetto rinforzato gestendo quasi 300 eventi nell’arco di 18 ore, che sono stati affrontati e risolti da circa 70 Corpi dei Vigili del fuoco volontari e dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Le zone più colpite sono state l’Alto Garda e Ledro, il Trentino meridionale e la Val del Chiese.

Nella serata di ieri la Centrale unica dell’emergenza aveva attivato la modalità operativa del filtro laico, che ha permesso alle due Centrali – Unica dell’emergenza ed Operativa dei Vigili del fuoco – di gestire un numero maggiore di telefonate e di fare una prima scrematura in base all’effettiva urgenza.

Per la gestione dei diversi eventi, sono transitate tramite la Centrale operativa dei Vigili del fuoco quasi 2.000 comunicazioni radiotelefoniche, pari a circa 2 telefonate, o comunicazioni radio di collegamento con i vari Corpi dei Vigili del fuoco volontari, al minuto.

Nello specifico, gli interventi richiesti hanno riguardato allagamenti (90 eventi); taglio piante (50); servizi tecnici (45); problematiche relative alla viabilità, con smottamenti e presenza di materiale sulle strade (30); incendi e incidenti stradali gravi (25); soccorsi tecnici urgenti (15) e dissesti statici e oggetti pericolanti (10).