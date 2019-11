PAT * DANNI DA CINGHIALI E GRANDI CARNIVORI: FUGATTI E ZANOTELLI A ROMA: « COME PROVINCIA AUTONOMA ABBIAMO UNA NOSTRA LEGGE CHE INTENDIAMO FARE APPLICARE »

Danni da cinghiali e grandi carnivori: Fugatti e Zanotelli oggi a Roma. All’iniziativa organizzata da Coldiretti. Anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli hanno aderito stamani a Roma all’iniziativa promossa da Coldiretti per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni provocati sul territorio da cinghiali, grandi carnivori e altri animali selvatici. Accanto ai vertici provinciali, e al direttore della Federazione regionale Coldiretti del Trentino Alto Adige Mauro Fiamozzi, vi erano anche numerosi amministratori dei Comuni trentini coinvolti.

“Siamo qui oggi al fianco dei tanti allevatori trentini presenti per dire che l’agricoltura di montagna va tutelata dai grandi carnivori, il rischio sennò è lo spopolamento di questi territori” – sono state le parole del presidente Fugatti -. Come Provincia autonoma abbiamo una nostra legge che intendiamo far applicare, ma al tempo stesso dobbiamo portare anche a livello nazionale la tematica, al fine di individuare un fronte comune con tutte le altre Regioni”.

“Appoggiamo questa manifestazione di Coldiretti affinché i territori possano avere una gestione della fauna selvatica incisiva – ha proseguito l’assessore Zanotelli -. Oggi si è parlato di cinghiali, di cormorani, di grandi carnivori. Sono tutte criticità che stanno mettendo davvero in difficoltà le nostre aziende, l’agricoltura di montagna, l’agricoltura eroica svolta con sacrificio e passione. Questo non possiamo permetterlo e chiederemo come amministratori provinciali ulteriori misure da destinare ai territori per fronteggiare questo problema”.