PAT * CYBERSECURITY: SPINELLI, « IL 28/11 LA CONFERENZA SUI RISCHI DI UN ATTACCO INFORMATICO, LE STRATEGIE DA ADOTTARE «

15.40 - venerdì 25 novembre 2022

Ai lavori parteciperanno, lunedì 28 novembre 2022, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli. Cybersecurity, la conferenza sui rischi di un attacco informatico e le strategie da adottare.

Nella società digitale, la sicurezza informatica non può più essere considerata un tema di nicchia per soli esperti. Al contrario, deve essere affrontata quotidianamente da ognuno di noi, sia come utenti chiamati ad acquisire una propria cultura e sensibilità, sia nell’ambito lavorativo.

È qui che risulta ancora più necessaria l’adozione di specifiche misure tecniche, organizzative e finanziarie, in grado di contrastare e gestire i possibili rischi. Trentino Digitale, con le altre quattro società del Cerchio Ict (Lepida, Pasubio Tecnologia e Südtiroler Informatik – Informatica Alto Adige), organizza per il prossimo lunedì, 28 novembre 2022, a partire dalle ore 9 fino alle ore 17, l’evento dedicato alla Cybersecurity.

La conferenza si terrà in contemporanea in quattro diverse sedi: Trento, Bolzano, Bologna e Schio. La partecipazione per la platea trentina è possibile sia in presenza, presso la sede del Consorzio dei Comuni Trentini di via Torre Verde a Trento (Sala De Gasperi), sia in remoto, seguendo lo streaming. L’iniziativa approfondisce i diversi aspetti e strategie in tema di sicurezza e cybercrime, e vede la partecipazione, tra gli altri di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Garante per la protezione dei dati personali, polizia postale, personalità del mondo accademico ed esperti di settore, con la regia di Cerchio ICT.

In particolare al panel 3 – “Agenda digitale 2022-2026: quali strategie e investimenti per la cybersecurity?” – interverranno, alle ore 12, Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Francesco Calzavara, assessore Agenda Digitale della Regione Veneto; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento; ed Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore all’Informatica.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli parteciperà al panel 4 “Trentino cybersecurity strategy” delle ore 14.