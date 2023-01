PAT * CYBERBULLISMO: « “NON ISOLARTI FÌDATI DI NOI”, ALL’ITT MARCONI 20 ISTITUTI E 46 CLASSI PER DISCUTERE DI SICUREZZA INFORMATICA, CON LA POLIZIA POSTALE »

13.40 - lunedì 30 gennaio 2023

“Non isolarti fidati di noi” oggi all’ITT Marconi.Nell’ambito della campagna di comunicazione della Provincia per contrastare il cyberbullismo, presente l’assessore Bisesti. C’era anche l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, oggi all’ITT Marconi di Rovereto, per il momento finale della campagna di comunicazione promossa dalla Provincia per contrastare il cyberbullismo: “Non isolarti: fidati di noi!”.

Una giornata intera di formazione con 20 istituti e 46 classi, alcune in presenza e altre in collegamento streaming, per discutere dei temi della sicurezza in ambito informatico insieme alla Polizia Postale.

Accanto all’assessore Bisesti, e al dirigente scolastico Giuseppe Rizza, vi erano infatti il dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Trento, Anna Maria Maggio, il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Trentino – Alto Adige e vicequestore della Polizia di Stato, Alberto Di Cuffa, nonché l’assistente capo coordinatore Emanuela Faes e l’ispettore Mauro Berti.

L’assessore Bisesti, nel ringraziare la Polizia Postale per il supporto fornito in questo progetto formativo e in tante altre iniziative, ha messo in luce come sia indispensabile “utilizzare in modo consapevole tutte le tecnologie digitali a nostra disposizione.

La rete – ha proseguito l’assessore – è uno strumento formidabile, è un luogo di opportunità, dove possiamo sviluppare competenze e costruire professionalità, ma va utilizzato correttamente, conoscendone i rischi. Momenti come questi sono indispensabili per voi ragazzi – ha concluso Bisesti – per fornirvi gli strumenti e darvi le indicazioni necessarie, non abbiate timore di fare tutte le domande che volete e, soprattutto, se vi trovate in difficoltà, chiedete sempre aiuto, i vostri insegnanti, le forze dell’ordine, i formatori, sono a vostra disposizione”. La giornata formativa e di confronto si conclude oggi nel tardo pomeriggio con l’appuntamento rivolto ai genitori e dedicato sempre a scoprire potenzialità e pericoli degli strumenti digitali che si utilizzano nel quotidiano. La campagna “Non isolarti: fidati di noi!” rivolta alle scuole trentine prevede anche un concorso, le cui iscrizioni si chiudono il 1° febbraio.

Nel corso degli interventi, il dirigente Rizza ha messo in luce come l’ITT Marconi di Rovereto abbia ha ottenuto già nel 2021 la certificazione CSQA per la “prevenzione e contrasto del bullismo nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore”, mentre Maggio, nel portare il saluto del questore, ha ricordato agli studenti l’importanza di chiedere aiuto, e Di Cuffa la necessità di conoscere i rischi di internet.

“Non isolarti: fidati di noi!” è il titolo della campagna di comunicazione contro il cyberbullismo e la diffusione illecita di immagini attraverso internet e delle moderne tecnologie di comunicazione digitale alla quale anche le scuole trentine hanno aderito, come stabilito nei giorni scorsi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore Bisesti. L’iniziativa vede la collaborazione del Dipartimento Istruzione e cultura – Ufficio pianificazione del sistema educativo della Provincia, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige e di Trentino Trasporti Spa.

L’iniziativa prevede inoltre momenti formativi sul territorio, sugli aspetti normativi, rivolti agli alunni, ai loro genitori e docenti, come quello che si è tenuto stamani. Il progetto è rivolto alle scuole trentine di ogni ordine e grado a partire dal quarto anno della scuola primaria. Alunni e studenti sono invitati ad elaborare un’opera grafico-pittorica o un’opera multimediale.

Sono ammesse opere individuali o realizzate da piccoli gruppi, di classe o di istituto. I migliori elaborati saranno utilizzati come sui mezzi di trasporto della Provincia o, se in video, trasmessi dai monitor presenti all’interno delle stazioni del trasporto pubblico. I giovani sono invitati anche a individuare uno slogan che può essere rivolto tanto alle vittime che a chi si rende responsabile di atti di cyberbullismo, ma anche a chi vi assiste o agli adulti. La presenza di un QR code all’interno delle opere scelte per la campagna consentirà il rimando ai consigli elaborati dalla Polizia di Stato (che verranno posizionati anche sul sito Vivoscuola). La scadenza per le iscrizioni è l’1 febbraio 2023, per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della propria scuola. Per la presentazione degli elaborati c’è tempo fino al 14 aprile.