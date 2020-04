PAT * CULTURA: « RIPRENDONO IN VIDEOCONFERENZA GLI INCONTRI IN ARCHIVIO PROVINCIALE, IL PRIMO APPUNTAMENTO SARà DEDICATO ALLA CARTA MARMORIZZATA (30 APRILE) »

Riprendono gli incontri in Archivio provinciale in videoconferenza. Il primo sarà giovedì 30 aprile alle 17 e sarà dedicato alla carta marmorizzata.

Riprendono gli incontri in Archivio provinciale di Trento, all’insegna della valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e toponomastico del nostro territorio. Ripartono però in modalità virtuale: il primo appuntamento, in programma giovedì 30 aprile alle ore 17, sarà dedicato ai “Colori fluttuanti: il viaggio della carta marmorizzata tra oriente e occidente: Suminagashi, Ebru, carta marmo europea” e vedrà l’intervento di Lorenzo Pontalti, restauratore della Soprintendenza per i Beni culturali.

L’appuntamento, promosso dall’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale sarà proposto in modalità on line, utilizzando un software per videoconferenze che consentirà all’utente di scegliere se seguire l’evento in maniera “passiva” (solo audio e video) oppure in maniera “attiva” (con possibilità di intervenire). Questo il

Nelle pagine Internet dell'Archivio provinciale sarà inoltre creata una galleria degli eventi, per consentirne anche la fruizione dilazionata.

A partire dal 30 aprile, e per i successivi sei giovedì fino all’11 giugno, si parlerà di carte marmorizzate, di catasti, di ricette antiche, di archivi e ingegneri, ma anche si presenteranno gli atti di alcuni importanti convegni realizzati dall’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Gli incontri saranno gestiti sia dai funzionari dell’Ufficio sia da ospiti illustri, che gentilmente hanno accettato di dare il loro contributo alla realizzazione delle iniziative.

30 aprile

Colori fluttuanti: il viaggio della carta marmorizzata fra oriente ed occidente. Suminagashi, Ebru e carta marmo europea

Interviene Lorenzo Pontalti

7 maggio

I volumi del Catasto teresiano in Archivio provinciale: presentazione dell’inventario

Interviene Marcello Bonazza

14 maggio

Contesse ai fornelli. Le ricette di cucina delle contesse Thun

Interviene Fiammetta Baldo

21 maggio

Presentazione del volume “Oblio, tempo, cultura ed etica: saggi e riflessioni dai convegni ANAI 2015-2018”

Interviene Mariella Guercio

28 maggio e 4 giugno

Paolo Mayr. Un ingegnere tra restauri e nuove costruzioni

Intervengono Roberta G. Arcaini, Fabio Campolongo, Paolo Mayr

11 giugno

Presentazione del volume “Patrimonio librario antico. Conoscere per valorizzare. Atti del convegno di studio”

Interviene Edoardo Barbieri

In allegato il programma e l’invito all’incontro di giovedì 30 aprile.

Questo il link da attivare per avviare la connessione: https://aptnincontri.myportfolio.com/

Info: mail: archivio.provinciale@provincia.tn.it