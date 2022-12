PAT * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO SETTIMANALE AL 9 DICEMBRE: « 1.423 I NUOVI CASI / 64 PAZIENTI RICOVERATI / 1.641 I GUARITI »

16.00 - venerdì 09 dicembre 2022

Casi 2 dicembre – 8 dicembre. Coronavirus, bollettino settimanale: aggiornamento del 9 dicembre 2022. Coronavirus: a partire da oggi il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari avrà cadenza settimanale. La diffusione avverrà ogni venerdì con riferimento ai dati della settimana precedente.

L’aggiornamento diffuso oggi, 9 dicembre 2022, – con i casi dal 2 all’8 dicembre 2022 – non riporta decessi. I nuovi casi sono 1423, i tamponi effettuati 9538, la positività è al 14,9%, l’incidenza è a 262 per 100.000. Le persone guarite sono 1641. I pazienti ricoverati sono 64 (variazione settimanale + 11), di cui 0 in terapia intensiva (variazione settimanale -1).

Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.284.139 (variazione settimanale +1.701), di cui 429.334 seconde dosi (variazione settimanale +17), 343.289 terze dosi (variazione settimanale +116) e 60.391 quarte dosi (variazione settimanale +1.556).