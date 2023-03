PAT * COVID – GIORNATA RICORDO VITTIME: SPINELLI, « SONO STATI GIORNI MOLTO DIFFICILI, IN CUI SI È VISTA ANCHE LA SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ TRENTINA »

18.06 - sabato 18 marzo 2023

Covid-19, l’assessore Spinelli alla commemorazione nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime. “Oggi ricordiamo chi non c’è più e i giorni terribili della pandemia che ha colpito il Trentino e il mondo intero. Siamo qui per dire che non dimenticheremo le vittime del Coronavirus”: lo ha evidenziato l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli intervenendo questa mattina alla cerimonia di commemorazione presso il giardino San Marco a Trento in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19.

Come dimenticare l’emergenza che ci ha costretti tutti in casa, ha aggiunto l’assessore, il primo contagio in Trentino, la prima vittima e l’appello forte a rimanere a casa. Sono stati giorni molto difficili, ha sottolineato l’assessore, ma in cui si è vista anche la solidarietà della comunità trentina, il lavoro importante di chi doveva garantire i servizi indispensabili o proteggere il territorio. “Da ricordare in particolare – ha detto ancora Spinelli – l’impegno dei sanitari, in prima linea per garantire i servizi e le cure primarie”.

All’emergenza sanitaria, ha precisato l’assessore, si sono aggiunte le difficoltà sul piano economico, sociale, scolastico. La fase di emergenza, ha aggiunto, è stata superata grazie al fondamentale aiuto dei vaccini, che ci hanno consentito di uscire dalla fase più critica. “Ma il Covid non è sconfitto – ha concluso – i dati ce lo ricordano”.