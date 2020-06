PAT * CORONAVIRUS: « PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PARLAMENTARI A CONFRONTO SULLE MISURE PER LA RIPRESA, OCCORRE FARE ANCORA PIù SQUADRA »

Coronavirus: Provincia e parlamentari a confronto sulle misure per la ripresa. Se l’attenzione sull’andamento dei contagi rimane doverosamente alta, stante l’insidiosità del Covid 19, altrettanto vigile dev’essere l’azione per la gestione della cosiddetta Fase 2. Non solo a livello locale ma, vista la proporzione dell’emergenza, anche sul piano europeo e nazionale. E proprio a quest’ultimo proposito si è svolta questo pomeriggio una riunione in videoconferenza tra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed i parlamentari Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Donatella Conzatti, Andrea De Bertoldi, Martina Loss, Emanula Rossini.

“C’è la comune consapevolezza che occorre fare ancora più squadra – ha commentato Fugatti sottolineando il clima positivo dell’incontro – soprattutto in considerazione dei meccanismi particolari che regolano il rapporto fra la nostra speciale autonomia e lo Stato. L’incontro di oggi è servito in particolare per analizzare puntualmente gli elementi su cui è necessario un costante presidio dei lavori nelle commissioni che stanno elaborando ulteriori misure per fronteggiare il tema Coronavirus nella fase della ripartenza”.