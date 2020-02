PAT * CORONAVIRUS: FUGATTI E SEGNANA, « SI RACCOMANDA AI TRENTINI DI NON RECARSI NELLE ZONE DOVE SI SONO GIà REGISTRATI CASI DI CONTAGIO »

Coronavirus: si raccomanda ai trentini di non recarsi nelle zone dove si sono già registrati casi di contagio. Oggi alle 12.45 teleconferenza col il presidente del Consiglio dei ministri e molti presidenti di Regione.

Aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in Italia sono avvenuti oggi alle 12.45 con una teleconferenza organizzata dal presidente del Consiglio dei ministri, i vertici della Protezione Civile e le autorità di alcune Regioni e Province italiane, in particolare dei territori dove il virus si è già diffuso. La conferenza è stata seguita anche dal presidente della Provincia autonoma di Trento, dall’assessore alla salute e politiche sociali e dai dirigenti generali Giancarlo Ruscitti e Raffaele De Col, dalla sala di Piena della protezione Civile in via Vannetti. I casi di positività stanno crescendo sia in Lombardia che in Veneto. In Trentino al momento non si registra alcun infetto. La Provincia di Trento raccomanda ai cittadini di non recarsi nelle zone dove si sono registrati casi di contagio e di evitare luoghi e situazioni di particolare affollamento. La situazione è in costante evoluzione e viene attentamente monitorata.

Per informazioni generali si prega i cittadini di chiamare il numero 1500 mentre il numero 112 va chiamato solo per segnalare casi sospetti.

Nel frattempo si segnala che sono state sospese o annullate spontaneamente alcune manifestazioni sportive previste fra oggi e domani in Trentino.