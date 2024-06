PAT * CITTÀ DI TRENTO: “GUASTO RETE GAS, NESSUN DISAGIO PER LE STRUTTURE SANITARIE”

23.20 - domenica 2 giugno 2024

Guasto alla rete del gas, nessun disagio per le strutture sanitarie.

L’obiettivo è di ripristinare entro un paio di giorni la rete del gas nell’area di Trento centro interessata dal guasto. Lo ha annunciato in serata Novareti, che nella gestione di questa emergenza sta operando in stretto contatto con il Comune e il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia.

I tecnici procederanno con il progressivo ripristino della rete a partire dalla zona di via Venezia per scendere da via Grazioli fino al centro storico. Il guasto non incide sulle attività dell’ospedale San Camillo e della casa di cura Villa Bianca, come pure degli istituti di istruzione Tambosi e Canossiane e della caserma dell’Arma dei carabinieri, che utilizzano un altro sistema di approvvigionamento.