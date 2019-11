PAT * CINGHIALE: « IN VAL DI FIEMME ABBATTUTO DAI FORESTALI UN ESEMPLARE MASCHIO DAL PESO DI 81 KG »

Abbattuto dai forestali un cinghiale in Val di Fiemme. L’azione condotta dal corpo forestale trentino in applicazione della disciplina per il controllo del cinghiale. E’ il primo abbattimento di questo tipo in val di Fiemme.

Lo scorso 26 novembre il personale della Stazione forestale di Predazzo ha provveduto all’abbattimento di un esemplare maschio di cinghiale del peso di 81 kg, sul territorio del comune di Tesero.

Ciò in applicazione della disciplina per il controllo del cinghiale, che persegue l’obiettivo di evitare che il suide si propaghi sull’intero territorio della provincia, considerati i danni pesanti che può provocare al comparto agricolo.

Come è noto, le maggiori popolazioni di cinghiale presenti in provincia si trovano nel Trentino meridionale, in particolare nelle aree di confine con il Veneto e con la Lombardia, dove l’animale è piuttosto diffuso. In queste zone si cerca perciò di contenerne il numero con abbattimenti mirati, in collaborazione anche con l’Associazione cacciatori trentini.

In aree invece dove la specie non è ancora presente, come la val di Fiemme, si cerca di evitare che ciò accada.