PAT * CINEMA IN CORTILE: “BOHEMIAN RAPSODY”: « GIOVEDì 29 AGOSTO ALLE 21.00 NEL CORTILE DELLE SCUOLE CRISPI, A TRENTO »

Cinema in cortile: “Bohemian Rapsody”

Ultimo appuntamento con “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Questa settimana viene proposta la pellicola in inglese con sottotitoli in italiano “Bohemian Rapsody”, regia di Bryan Singer. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione inizia alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.