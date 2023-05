PAT * CHIUSURA FESTIVAL ECONOMIA: FUGATTI, « UNA MACCHINA ORGANIZZATIVA CHE HA FUNZIONATO, CONFERMANDO L’ANIMA INCLUSIVA DI ALTISSIMO LIVELLO »

22.00 - domenica 28 maggio 2023

Conclusa la 18^ edizione della kermesse. Appuntamento a Trento dal 23 al 26 maggio 2024. Festival dell’Economia, il Futuro inizia da Trento. Chiude con numeri da record la 18^ edizione del Festival dell’Economia di Trento. Un festival che quest’anno ha giocato d’anticipo e ha vinto la sfida del cambio data. Al Teatro Sociale – dopo l’intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi – la cerimonia di chiusura con gli organizzatori del festival e l’annuncio delle nuova data. Il Festival dà quindi appuntamento all’anno prossimo annunciando già le nuove date: dal 23 al 26 maggio 2024..

Da quest’anno, il Festival dell’Economia, grazie all’impegno di Trentino Marketing ha avviato un percorso di certificazione del sistema di gestione sostenibile dell’evento, con la massima condivisione da parte del Gruppo24Ore. La certificazione ISO 20121:2012 attesta, mediante verifica da parte di un ente terzo, che i processi di gestione sostenibile del Festival sono conformi ai requisiti indicati nella norma. Oggi, nel corso della cerimonia di chiusura, la conferma di questo percorso con la consegna di una prima certificazione al presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola e all’AD Mirjia Cartia D’Asero.

“Siamo molto orgogliosi – ha detto il presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola – di questo certificato che ci stimola in un percorso volto ad una sempre maggiore attenzione alla gestione responsabile degli eventi e degli impatti da essi generati sul nostro territorio. Trentino Marketing si pone come obiettivo di sistema l’attenzione alla sostenibilità come pilastro fondamentale su cui accompagnare il territorio nel suo futuro”.

“Il Festival nella sua diciottesima edizione è diventato adulto ed ha raccolto la sfida di un inedito cambio di data, accolto con successo dal pubblico trentino e dai tanti accorsi da ogni parte d’Italia. Questi quattro giorni – uno in più rispetto alle precedenti edizioni – hanno visto tanti giovani raggiungere la città per partecipare agli oltre 270 eventi in cartellone. Una macchina organizzativa che ha funzionato, confermando l’anima inclusiva di un Festival di altissimo livello” ha dichiarato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento.

“Abbiamo ammirato la città in tutta la sua straordinaria bellezza, una Trento capace di diventare capitale delle idee ospitando un Festival stimolante e plurale”, ha sottolineato il sindaco di Trento Franco Ianeselli. “Desidero ringraziare le forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza durante tutto l’evento, e il pubblico, una vasta platea fatta di persone che hanno deciso di diventare in questi giorni cittadini attivi, dedicando il loro tempo al dialogo, alla riflessione e all’ascolto. Se sono usciti con il dubbio, la sfida del Festival è stata vinta”.

Fabio Tamburini, presidente del comitato scientifico del Festival e direttore dei media del Gruppo 24 ORE, sottolinea che “esercitando la virtù della sintesi e scegliendo un aggettivo, dico che il Festival dell’Economia 2023 è stato formidabile, per la partecipazione, per la qualità dei relatori, ma anche per due aspetti che mi fa piacere sottolineare con particolare determinazione, ovvero la presenza femminile che quest’anno ha raggiunto il 35% tra i relatori dei panel principali e una presenza straordinaria dei giovani, in platea e sul palco. Ne siamo felici visto che il Festival ha compiuto 18 anni ed è diventato maggiorenne”.

Paola Iamiceli, prorettrice vicaria dell’Università di Trento, portando i saluti del rettore Flavio Deflorian e di tutto l’ateneo che partecipa al comitato scientifico del Festival: “i giovani in questi giorni hanno incontrato l’economia. Sono stati molti i momenti in cui hanno manifestato le loro idee del futuro. E’ proprio da loro che dobbiamo trarre stimoli e ispirazione”.

“Squadra che vince non di cambia – ha spiegato AD Mirjia Cartia D’Asero – Già l’anno scorso la collaborazione tra le Istituzioni trentine e il Gruppo 24 Ore aveva portato un grandissimo successo, ma questo anno ci siamo superati. Abbiamo raggiunto risultati record ma soprattutto abbiamo attirato, oltre alla comunità accademica, scientifica ed economica, anche frotte di giovani che hanno riempito con gioia e curiosità le strade di Trento in questa quattro giorni, proprio loro che sono davvero il futuro del futuro. È proprio pensando a loro abbiamo lanciato qui il Manifesto dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa che vuole portare pillole di educazione finanziaria a tutti i livelli accademici, nelle scuole e nelle università. Siamo già proiettati all’edizione del prossimo anno per fare ancora meglio.”

Federico Silvestri, direttore generale media & business Gruppo 24 ORE, “Abbiamo avuto la certezza che il Fuori Festival è parte integrante di questa bellissima manifestazione. Abbiamo proposto appuntamenti seguitissimi e numerosi per tutti, anche per i più piccoli, per i ragazzi dell’università e gli adulti che gradiscono contenuti sempre interessanti ma con linguaggi e protagonisti diversi. E’ stato un successo anche in termini di partecipazione, abbiamo avuto grandi artisti che ci hanno raccontato e aiutato a comprendere meglio tanti e diversi aspetti e abbiamo avuto l’occasione di alleggerire un po’ e di divertirci. Direi un grande successo, siamo molto contenti perché abbiamo lavorato un anno per pensare cosa potesse interessare, e vedere questa partecipazione e questo riscontro è il più bel premio.

“Quattro giornate molto intense, interessanti e ricche di contenuti – conclude l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini – che decine di migliaia di persone hanno potuto apprezzare partecipando al Festival. Tutto questo è stato possibile grazie ad un impegno organizzativo straordinario di tutto il “sistema trentino” in partnership con il Gruppo 24ORE: un gioco di squadra con i tanti partner del Festival e le Istituzioni locali (Provincia, Comune di Trento e Università) con i loro collaboratori coinvolti, senza i quali tutto questo non si sarebbe potuto tradurre in realtà. Un saluto e un ringraziamento dunque a Confindustria Trento, Confprofessioni Trentino, Fondazione Caritro, Federazione Trentina della Cooperazione, FIMAA Trentino, OCSE, Euricse, INAIL, Fondazione De Marchi, Consiglio Provinciale Giovani, Fondazione Edmund Mach, SAT, HIT, Eusalp, Altroconsumo, lo Studio d’Arte Andromeda, l’Associazione, librai del Trentino, Trentino Digitale, Centro Servizi Santa Chiara e il Quartetto d’archi “Alternativo” Trentino e a tutti gli Operatori della Città. Un ringraziamento speciale va poi a tutte le Forze dell’Ordine, al Commissario del Governo dottor Filippo Santarelli, al Questore di Trento dottor Maurizio Improta che hanno gestito al meglio tutte le delicate situazioni connesse a queste quattro giornate”.