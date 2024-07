PAT * CESARE BATTISTI – 108MO MORTE: “LA VICEPRESIDENTE GEROSA AL MEMORIALE, SUL MAUSOLEO DEL DOSS TRENTO”

19.32 - venerdì 12 luglio 2024

La vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa al memoriale per Cesare Battisti

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi sul Doss Trento una cerimonia commemorativa per il 108mo anniversario della morte di Cesare Battisti, presso il mausoleo a lui dedicato, organizzata dal Comune capoluogo con la collaborazione di ANA Sezione di Trento.

Alla presenza della vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, del sindaco di Trento Franco Ianeselli e della pronipote di Battisti è stata deposta una corona e sono stati resi gli onori al caduto, quindi il coro degli Alpini ha intonato l’inno del Trentino.

Presenti numerose autorità civili e militari, tra cui i parlamentari Andrea de Bertoldi e Sara Ferrari, il vicepresidente di ANA Trento Roberto Bertuol, molti rappresentanti con i loro vessilli di Unuci, Guardia di Finanza, Bersaglieri, Arma Aeronautica, paracadutisti, Carabinieri, Artiglieri, Polizia di Stato e il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.