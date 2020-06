PAT * CASA DELLA SALUTE – STORO: « RIAPRE IL PUNTO PRELIEVI, PER ACCEDERE è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE   »

Per accedere è necessaria la prenotazione (telefono, servizi online Apss e Telegram). Riapre il punto prelievi alla Casa della salute di Storo.

Dopo la chiusura dovuta all’emergenza coronavirus riapre da lunedì 29 giugno il punto prelievi alla Casa della salute di Storo. I prelievi saranno effettuati tutti i lunedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Da domani, giovedì 25 giugno, è possibile prenotare i prelievi.

Queste le modalità di prenotazione:

telefono: 0461 371037 (lun-ven 8-18 | sabato 8-13)

TreC e Fast TreC https://trec.trentinosalute.net/home

Telegram @apsstn_bot https://telegram.me/apsstn_bot

Per ogni mattinata di prelievo potranno accedere al massimo 25 utenti. Si raccomanda di arrivare puntuali (ma non più di cinque minuti prima) e di farsi accompagnare solo in casi strettamente necessari (minori, persone non autosufficienti, fragili o con difficoltà linguistiche). Il personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari regolerà sia gli accessi per garantire la distanza di sicurezza tra gli utenti sia l’utilizzo della mascherina da parte degli stessi.