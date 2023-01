PAT * CAMPIONATI SCI PER SOCCORRITORI: FAILONI, « A PINZOLO LA 24MA EDIZIONE DAL 20 AL 22/1, CON 600 PARTECIPANTI E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO PSICOLOGICO LILT »

13.09 - mercoledì 18 gennaio 2023

Presentata la 24/esima edizione dell’evento con 600 partecipanti. Failoni: “Al centro l’aiuto agli altri”. Lotta ai tumori, la raccolta fondi per il sostegno psicologico della Lilt

Sport, solidarietà, divertimento: la formula vincente dei Campionati di sci per i soccorritori a Pinzolo.

Seicento partecipanti fra atleti e accompagnatori, un fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 gennaio, due giorni di gare: sabato lo slalom gigante di sci alpino e lo slalom di snowboard e domenica il fondo. Ancora, la sfilata delle associazioni partecipanti assieme alle bande comunali di Pinzolo e Caderzone. E soprattutto una grande attenzione ai temi della solidarietà e della tutela ambientale, come testimoniano la raccolta fondi che andrà al progetto finalizzato al supporto psicologico di pazienti e familiari adulti organizzato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) nelle Giudicarie e la scelta per la premiazione delle medaglie in legno di Vaia. Tutto questo è il Campionato italiano di sci riservato agli operatori trasporto infermi, in pratica i volontari del soccorso sanitario e gli operatori dell’emergenza sanitaria, che torna per la 24/esima edizione – dopo la pausa Covid – a Pinzolo e in val Rendena.

“Un momento importante che mette assieme sport, solidarietà, e perché no, divertimento, dedicato a tutti coloro che ogni giorno donano qualcosa agli altri”, così l’assessore provinciale a sport e turismo Roberto Failoni oggi alla presentazione dell’iniziativa nella sala di Trentino Marketing a Trento. Alla presenza degli organizzatori, l’Associazione Soccorso e Trasporto infermi STI Pinzolo-Alta Rendena, dei volontari fra cui ci sono tanti giovani, del sindaco di Pinzolo Michele Cereghini e dei rappresentanti della Lilt Trento, con il presidente Mario Cristofolini. “Salutiamo positivamente il ritorno di questa manifestazione che chiama a raccolta in Trentino centinaia di volontari e volontarie, sciatrici e sciatori, da tutta Italia, grazie all’impegno degli organizzatori – continua Failoni –. Il nostro augurio come Amministrazione provinciale è che possiate continuare a organizzare momenti come questi, per incontrarsi e divertirsi aiutando gli altri. È rilevante infatti anche la finalità benefica, vedi il sostegno all’iniziativa Lilt proprio nel territorio delle Giudicarie”.

“Si tratta di un momento agonistico, ma soprattutto di ritrovo, per tutti coloro che operano nel trasporto infermi – spiega Antonio Caola, presidente di STI Pinzolo-Alta Rendena –. Dopo la pausa della pandemia c’è tanta voglia di ritrovarsi, di stare assieme, di confrontarsi. Ecco perché è importante farlo con occasioni come queste, che uniscono volontariato e sport, divertimento e incontro, nello scenario della val Rendena, con le bellezze delle Dolomiti e del Parco naturale Adamello Brenta”.

A testimoniare il ruolo dei volontari e sciatori una delle giovani volontarie e sciatrici, Isolde Ferrari. Ventidue anni, di Giustino, Isolde è entrata nel 2019, dopo i corsi formativi, nell’Associazione Soccorso e Trasporto infermi STI Pinzolo-Alta Rendena di cui dall’anno scorso è componente del direttivo. Questa sarà la sua terza prova in pista nel trofeo. “Ho cominciato nel soccorso motivata dallo spirito del volontariato e dalla voglia di dedicare il mio tempo ad aiutare il prossimo. I Campionati sono un momento importante, reso possibile grazie all’impegno disinteressato di tutti i volontari. Un’occasione per uno scambio di esperienze, informazioni e contatti tra realtà che lavorano in territori diversi”.

Il programma di un evento “a fin di bene”

L’arrivo delle delegazioni è previsto nel tardo pomeriggio al Paladolomiti, dove saranno accolte in perfetto stile trentino con un percorso enogastronomico composto da tanti assaggi di prodotti locali. La degustazione è aperta a chiunque e il piccolo contributo richiesto andrà a finanziare il progetto scelto quest’anno dalla STI.

Sabato sarà la prima giornata sulla neve per i soccorritori con la prova alpina slalom gigante alle 9.30 sulla pista “Rododendro” e dalle ore 11.00, sempre sulla pista Rododendro di Pinzolo, slalom di snowboard, alle quali si potrà assistere da Pra’ Rodont.

In serata è in programma alle 18.30, con partenza a Pinzolo da piazza San Gerolamo lungo viale Marconi la sfilata delle associazioni partecipanti, accompagnate dalle bande comunali di Pinzolo e di Caderzone Terme. La sfilata terminerà in piazza Carera dove la cerimonia avrà il suo momento clou quando il tedoforo accenderà il tripode olimpico con la fiaccola originale di Cortina ’56. Dopo i saluti delle autorità la festa al Palazzetto dello sport di Carisolo.

Domenica alle 9.00 presso la pista Frassanida di Carisolo partirà la prova nordica di sci da fondo e poi, con una spaghettata per tutti ad offerta libera, si aspetteranno le premiazioni sempre presso il Palazzetto.

Raccolta fondi per il sostegno psicologico Lilt nelle Giudicarie

Per l’edizione del 2023 l’obiettivo è quello di dare, grazie a una raccolta fondi dedicata, un aiuto al progetto della Lilt finalizzato al Servizio di sostegno psicologico per pazienti e familiari adulti nelle Valli Giudicarie.

Questa iniziativa è rivolta per chi si trova ad affrontare il tumore nelle fasi della diagnosi, della terapia e della riabilitazione post-terapica, durante le quali la quotidianità subisce una profonda e spesso dolorosa trasformazione. Lo psicologo Lilt offre a queste persone un ascolto qualificato per la sofferenza e la solitudine che spesso vengono percepite in queste situazioni.

Le medaglie in legno di Vaia

Un’altra attenzione del Comitato organizzatore sono i materiali per le premiazioni e il pacco gara.

Le medaglie per i primi tre classificati di ogni categoria e i trofei saranno realizzati da un artigiano locale con legno del Trentino, il pacco gara con prodotti del territorio.

La manifestazione e la STI Pinzolo-Alta Rendena

La manifestazione che raccoglie centinaia di partecipanti da tutta Italia è nata in ricordo di Claudio Maturi, volontario che ha perso la vita proprio al rientro da un’operazione di soccorso, a cui si è aggiunto da ormai 17 anni il ricordo di un altro personaggio del mondo del volontariato locale, Pietro Maturi, che della STI Pinzolo-Alta Rendena è stato presidente e del campionato di sci è stato ideatore.

Riguardo all’associazione organizzatrice, è convenzionata con Trentino Emergenza e svolge attività di soccorso e trasporto infermi 24 ore su 24 365 giorni l’anno con personale volontario nel territorio di riferimento.

A oggi conta circa 80 volontari di cui 22 giovani.

Dal 2010 è gemellata con l’Associazione Trasporto infermi del Tesino, con cui ha in comune lo spirito di volontariato e una grande amicizia.

Questi i progetti benefici finanziati negli anni scorsi:

– nel 2017 la donazione in collaborazione con gli amici del Tesino di una casetta prefabbricata in legno ad una famiglia di Visso (Marche) che aveva perso tutto a causa del terremoto;

– nel 2018 il sostegno alla Comunità Handicap per le attività riabilitative per minori e l’ampliamento dell’attività di Centro diurno per giovani-adulti;

– nel 2019 l’ aiuto concreto alla vicina comunità di Dimaro, devastata dal maltempo il 29 ottobre 2018;

– nel 2020 la raccolta fondi per il progetto Iron Mind dell’associazione “Marco Berry Onlus-Magic for Children”, rivolto ai minori con disabilità motoria, sensoriale o intellettiva in età scolastica (6-18 anni).

(ja)