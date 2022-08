PAT * BONUS COVID – TERZA FASE: « SIGLATA L’INTESA FRA I SINDACATI E APRAN, SARÀ EROGATO A SETTEMBRE AL PERSONALE NON DIRIGENTE »

17.52 - martedì 23 agosto 2022

Bonus Covid, Terza fase.Siglata l’intesa fra i sindacati e Apran, sarà erogato a settembre al personale non dirigente.

E’ stata siglata l’intesa per l’erogazione del Bonus Covid, Terza fase, fra i sindacati di categoria e Apran – l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale. L’accordo riguarda il personale sanitario e socio-sanitario non dirigente, nonché tecnico dell’Unità operativa di Trentino Emergenza 118, dipendente presso l’Apss direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid_19 nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022. Si tratta di circa 8.000 professionisti ed operatori che riceveranno il Bonus già nella busta paga di settembre.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, che ha ricordato il provvedimento dell’esecutivo dello scorso 5 agosto, con il quale sono state stabilite le modalità per il riparto del bonus, complessivamente 10 milioni di euro lordi, fra personale non dirigente e dirigenza sanitaria.

Tramite l’accordo appena siglato sono impegnate le risorse per il personale sanitario, socio-sanitario e tecnico, pari a 8,3 milioni di euro, mentre le restanti risorse, destinate alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, saranno oggetto di successivo e specifico accordo.

Il Bonus Covid sarà erogato a settembre: nel dettaglio sono individuate quattro fasce in base alle ore effettuate dal personale nel periodo considerato: fino a 1600 ore verranno versati 650 euro; da 1.601 a 2.000 ore, 950 euro; da 2.001 a 2.200, 1350 euro; da 2.201 ore in poi 1650 euro.