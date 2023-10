PAT * BIODIVERSITÀ: « PROGETTO “LIFE NATCONNECT2030“, STANZIATI 3 MILIONI PER I PROSSIMI 9 ANNI »

08.08 - sabato 7 ottobre 2023

Biodiversità, la Provincia aderisce al progetto europeo LIFE NatConnect2030. Stanziati dalla Giunta 3 milioni di euro per i prossimi 9 anni. La Provincia autonoma di Trento parteciperà al progetto europeo “LIFE NatConnect2030” con uno stanziamento complessivo di quasi 3 milioni di euro per i prossimi 9 anni. Lo ha deciso la Giunta provinciale nella seduta odierna. L’obiettivo è di favorire il consolidamento di un sistema integrato di gestione della Rete Natura 2000, che punta a favorire la conservazione della biodiversità, secondo quanto previsto dalle direttive ‘Habitat’ e ‘Uccelli’, per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. In Trentino la Rete Natura 2000 si compone di 155 Siti, 135 Zone speciali di conservazione, 19 Zone di protezione speciale e 1 Sito di interesse comunitario, e copre una superficie di 176.183 ettari, circa il 28% del territorio provinciale.

Nello specifico, gli obiettivi che il progetto di prefigge di raggiungere riguardano il ripristino di habitat e specie; l’aumento della resilienza degli ecosistemi chiave per l’adattamento al cambiamento climatico; la creazione di un sistema coordinato di individuazione precoce, gestione e controllo delle specie aliene invasive; il rafforzamento dei corridoi ecologici del bacino padano.

Oltre al Trentino, il progetto vede la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di capofila, le regioni Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, oltre ad alcuni altri enti e associazioni territoriali locali e nazionali. Le regioni useranno i fondi per l’attuazione dei PAF (quadro delle azioni prioritarie) regionali, attraverso lo sviluppo di politiche e azioni di gestione di Rete Natura 2000, che vedano la gestione attiva degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel territorio interessato dal progetto.