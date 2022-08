PAT * ATLETICA LEGGERA:  « YEMAN CRIPPA HA CONQUISTATO L’ORO NEI 10.000 METRI, I COMPLIMENTI DALLA GIUNTA »

21.29 - domenica 21 agosto 2022

I complimenti della Giunta provinciale. Yeman Crippa sul tetto d’Europa. Storica medaglia per Yeman Crippa che ha conquistato l’oro nei 10.000 metri agli europei di atletica leggera che si concludono oggi a Monaco di Baviera. Il mezzofondista azzurro, che vive in Trentino, è salito sul tetto d’Europa con una irresistibile volata iniziata a 250 metri dall’arrivo.

“Yeman Crippa ci regala un’impresa da consegnare alla storia dell’atletica – commentano il presidente della Giunta provinciale e l’assessore allo sport – un’impresa che ci riempie di orgoglio. Complimenti a Yeman per questo risultato che lo consacra fra i grandi dell’atletica mondiale e che non mancheremo di festeggiare una volta che sarà tornato in Trentino, magari in occasione del Festival dello Sport di Trento.