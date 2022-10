PAT * APSS: « ASSEGNATE ALL’AZIENDA SANITARIA LE RISORSE PER L’ULTIMO TRIMESTRE, PARI A 352 MILIONI DI EURO »

18.19 - venerdì 28 ottobre 2022

Assegnate all’Azienda sanitaria le risorse per l’ultimo trimestre.Oggi la decisione della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Segnana si tratta di circa 352 milioni di euro.

Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, ha assegnato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le risorse per l’ultimo trimestre, pari a circa 352 milioni di euro. “Vale la pena di evidenziare – commenta l’assessore Segnana – che il riparto per il funzionamento del Servizio sanitario provinciale per il 2022 è passato da 1.281 a 1.318 milioni di euro. Questo in seguito alle risorse messe a disposizione dallo Stato nel 2022 per il recupero delle liste di attesa, altre finalità connesse alla pandemia e per l’assistenza sanitaria ai cittadini ucraini presenti in Trentino, nonché delle risorse messe a disposizione per i rinnovi contrattuali, l’indennità di vacanza e il riconoscimento del Bonus Covid terza fase. Con questo provvedimento infine – conclude l’assessore – vengono approvate direttive per specifici settori della sanità trentina, fra cui il pronto soccorso, le liste di attesa, l’assistenza aggiuntiva”.

Recupero liste di attesa: con la legge provinciale 10/2022 sono state previste misure di rafforzamento per il recupero delle liste d’attesa fino al 31 dicembre 2023, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza specialistica; nel dettaglio il provvedimento prevede l’aumento delle prestazioni orarie aggiuntive dei dirigenti medici, al fine di recuperare le prestazioni delle aree a maggiore sofferenza come stabilito dal Piano operativo approvato dalla Giunta lo scorso agosto, nonché il rafforzamento della misura di assistenza indiretta destinata ai cittadini che intendono avvalersi del concorso spese per le prestazioni di assistenza specialistica, estendendola alle prestazioni libero professionali intramurarie erogate da specialisti dell’Apss e di altre Asl/Aosl.

Pronto Soccorso: per far fronte alla carenza di personale dirigente medico è approvato, quale misura straordinaria di carattere temporaneo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il progetto incentivante dell’Apss finalizzato a dare copertura ai turni in Pronto Soccorso attraverso la valorizzazione delle prestazioni orarie aggiuntive.

Assistenza aggiuntiva: possono accedere al concorso spese per percorsi riabilitativi a favore di soggetti affetti da autismo, psicosi infantile, paralisi cerebrale, sindrome di down e/o malattia rara, anche gli iscritti al SSP residenti in provincia di Trento da meno di tre anni, qualora la residenza in provincia sia conseguenza diretta di un trasferimento d’ufficio in ambito lavorativo attestato dal datore di lavoro.

Indennità malattie infettive e Bonus Covid III fase personale Associazioni di volontariato per il trasporto sanitario: si dà mandato all’Azienda sanitaria di attivarsi per il trasferimento, alle Associazioni di volontariato per il trasporto sanitario convenzionate, delle risorse finalizzate all’erogazione al personale dipendente con la qualifica di operatore tecnico autista, dell’indennità per malattie infettive nonché dell’indennità di natura accessoria una tantum – cosiddetto Bonus Covid III fase – secondo i medesimi criteri stabiliti per il personale operatore tecnico autista dell’U.O. Trentino Emergenza TE118.

Malus fisso: si prende atto del ripristino, dopo la conclusione dello stato di emergenza, dell’applicazione del malus fisso di 30 euro per tutti i soggetti che non si presentano a prestazioni prenotate (salvo disdetta entro le ore 10 del giorno antecedente l’appuntamento o successiva valida giustificazione), che era stata sospesa temporaneamente durante la pandemia.

Designazione Referente Struttura provinciale di Coordinamento per i servizi trasfusionali: vista la comunicazione dell’Azienda sanitaria di nomina della dottoressa Paola Boccagni a direttrice f.f. del Servizio di Immunoematologia e trasfusionale dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, si designa la dottoressa Boccagni quale referente della Struttura provinciale di coordinamento nell’ambito dei servizi trasfusionali.