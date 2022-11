PAT * “ANNUAL FORUM EUSALP“: « PRESENTI I RAPPRESENTANTI POLITICI DEI SETTE PAESI MEMBRI, APPUNTAMENTO A TRENTO IL 22-24 NOVEMBRE » (VIDEO)

07.07 - martedì 08 novembre 2022

Annual Forum EUSALP, appuntamento a Trento il 22-24 novembre.Tre giorni di incontri e sedute con la partecipazione di illustri esponenti dei sette Paesi membri della strategia Eu per le regioni alpine.

Si terrà a Trento, nella Sala Depero del palazzo di Piazza Dante l’Annual Forum di EUSALP, evento finale della Presidenza italiana EUSALP, la Strategia europea per le regioni alpine, presieduta quest’anno congiuntamente dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’appuntamento, che vedrà anche il passaggio di testimone alla Svizzera, titolare della Presidenza 2023, è dedicato ai temi chiave affrontati nel corso del 2022: rispondere alla crisi energetica, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, promuovere la partecipazione dei giovani e mettere in evidenza i risultati concreti raggiunti sul campo dai Gruppi di lavoro tematici. Saranno dunque presenti decisori e rappresentanti politici e tecnici dei sette Paesi membri EUSALP.

La stampa internazionale, nazionale e locale interessata a questi temi è invitata ad accreditarsi per seguire a Trento la tre giorni del Forum, che si svolgerà in presenza e sarà un’occasione per condividere e approfondire i risultati ottenuti da EUSALP in risposta alle sfide comuni per i territori della regione alpina.

A questo link è possibile accreditarsi all’evento attraverso due form, in italiano e in inglese, lingua ufficiale dell’EUSALP:

Ulteriori informazioni e programma dettagliato qui:

Ecco il video che ha supportato nel 2021 la candidatura delle Province autonome di Trento e Bolzano: