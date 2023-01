PAT * ANNO SCOLASTICO 2023/2024: « FINO AL 30/1 È POSSIBILE ISCRIVERE I RAGAZZI ALLE CLASSI PRIME DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE »

18.25 - martedì 10 gennaio 2023

Partite le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2023/2024. Il termine è fissato per il 30 gennaio e riguarda tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Da ieri, lunedì 9 gennaio, e fino al prossimo 30 gennaio è possibile iscrivere i ragazzi alle classi prime delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e della formazione professionale.

L’iscrizione dovrà essere formalizzata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale esclusivamente per via telematica, attraverso il portale Vivoscuola. Sono invece effettuate d’ufficio, direttamente dalle scuole e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, sia per la scuola primaria sia per la secondaria di primo e secondo grado, compresa la formazione professionale.

L’accesso al portale www.vivoscuola.it/iscrizioni è possibile tramite SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). Qualora si incontrassero difficoltà nelle fasi operative di iscrizione, si ricorda che ogni istituto scolastico è tenuto a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande, mettendo a disposizione una postazione telematica con i relativi operatori di segreteria.