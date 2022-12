PAT * ANNO SCOLASTICO 2023/2024: « AL VIA LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME, C’È TEMPO DAL 9 AL 30/1 »

11.51 - venerdì 30 dicembre 2022

Anno scolastico 2023/2024: al via le iscrizioni alle classi prime. C’è tempo dal 9 al 30 gennaio. La scadenza riguarda tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Dalle ore 8.00 di lunedì 9 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023 è possibile iscrivere i ragazzi alle classi prime delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e della formazione professionale. L’iscrizione dovrà essere inoltrata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale esclusivamente per via telematica, attraverso il portale Vivoscuola.

Sono invece effettuate d’ufficio, direttamente dalle scuole e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, sia della scuola primaria che della secondaria di primo e secondo grado, compresa la formazione professionale.

L’accesso al portale www.vivoscuola.it/iscrizioni avviene mediante SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). In caso di situazioni di difficoltà dell’utenza le scuole sono tenute a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande, mettendo a disposizione una postazione telematica con un operatore di segreteria.

Per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione si rimanda alle indicazioni contenute nella comunicazione a questo link: https://bit.ly/3Q18mGe.