PAT * ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE: « CONCLUSA LA NONA EDIZIONE, LA CONSEGNA DEI DIPLOMI AL CFP ENAIP DI VILLAZZANO (TN) »

20.20 - sabato 01 ottobre 2022

Alta Formazione professionale, la consegna dei diplomi al CFP ENAIP di Villazzano. Conclusa la nona edizione dei percorsi di Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente e di Tecnico superiore per l’edilizia sostenibile. Nel pomeriggio di ieri, presso il CFP ENAIP di Villazzano, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi a conclusione dei percorsi di Alta formazione professionale di Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente e di Tecnico superiore per l’edilizia sostenibile.

Presenti alla cerimonia, l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, la dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Cristina Ioriatti, il direttore generale di ENAIP Trentino, Massimo Malossini e la direttrice del CFP Enaip di Villazzano, Paola Coccia.

L’assessore Bisesti, portando il saluto della Giunta, ha parlato dell’importanza del sistema dell’Alta formazione professionale in Trentino. “Un sistema – ha detto – caratterizzato dalla sinergia tra didattica, ricerca e mercato del lavoro, in cui questa Giunta ha investito molto, qualificandone la proposta ed elevandone il livello. In una stagione segnata dalla crisi economica – ha sottolineato Bisesti congratulandosi con i diplomandi – avete scelto professioni molto importanti per la nostra società. È facile prevedere che sarete i protagonisti e gli attori principali di una sfida epocale che coinvolge tutti noi, quella della transizione energetica”.

Ha aperto la cerimonia il dirigente di Unità di missione in materia urbanistica e direttore dell’Osservatorio del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, Giorgio Tecilla, con un intervento orientato a far comprendere l’importanza del paesaggio come spazio di vita. Nel suo contributo, l’esperto, ha affrontato i temi della trasformazione in chiave paesaggistica, sottolineando l’importanza del contributo dei tecnici e degli amministratori a questo processo di trasformazione.

A seguire il direttore generale di ENAIP Trentino, Massimo Malossini, ha ricordato i numerosi sbocchi lavorativi offerti dai percorsi e ha sottolineato l’orgoglio di ENAIP per aver questo tipo di filiera con livelli di alta specializzazione.

Si è poi entrati nel vivo della cerimonia di consegna.