PAT * AGRICOLTURA: « AL VIA LE PROPOSTE DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE TRENTINA, ISCRIZIONI FINO AL 9/12 »

07.07 - sabato 12 novembre 2022

Agricoltura, una fantastica avventura. Al via le proposte didattiche rivolte alle scuole trentina, iscrizioni fino al 9 dicembre. “Agricoltura, una fantastica avventura” è la nuova proposta didattica per le scuole trentine scaturita da una collaborazione fra gli Assessorati all’agricoltura e all’istruzione, con la collaborazione dei rispettivi Dipartimenti provinciali e il supporto di Trentino Marketing.

“Vogliamo avvicinare i bambini e le bambine al sistema agricolo trentino e far loro capire l’importanza che l’agricoltura riveste nella nostra economia e per il nostro territorio, far conoscere agli alunni la straordinaria biodiversità agraria e alimentare, le produzioni agricole e zootecniche di montagna, le varietà vegetali, i prodotti locali e a km 0. Proprio per questo il progetto prevede un percorso interdisciplinare che dalle scienze e tecnologie passa anche attraverso il linguaggio e l’educazione alla cittadinanza”, è il commento degli assessori provinciali all’agricoltura, Giulia Zanotelli, e all’istruzione Mirko Bisesti.

Questi gli obiettivi della proposta:

far comprendere cosa rappresenta l’agricoltura per il Trentino in termini di valori di riferimento e mantenimento delle tradizioni, del territorio e della conservazione del paesaggio;

raccontare e spiegare il lavoro che viene svolto “dietro le quinte del prodotto”, partendo quindi dal processo di coltivazione o allevamento per arrivare alla trasformazione del prodotto e alla conoscenza delle produzioni tipiche del territorio;

far acquisire la consapevolezza di un’agricoltura sostenibile, anche attraverso l’introduzione di concetti quali “produzioni locali” e “prodotti a km 0”.

La proposta didattica è rivolta alle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie, si articola in 8 ore complessive di cui 4 di didattica frontale e laboratoriale in aula e altre 4 di didattica esperienziale da svolgersi presso una realtà del mondo agricolo trentino.

Gli interventi degli esperti in classe e la visita esterna per la didattica esperienziale sono a titolo gratuito, a carico della scuola vi sono i trasporti per le visite.

Le iscrizioni saranno possibili fino al 9 dicembre 2022, inviando una mail all’indirizzo: dip.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

Entro il 20 dicembre sarà data conferma di partecipazione.