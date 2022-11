PAT * AGRARIA RIVA – ASSEMBLEA SOCI: ZANOTELLI, « CONNUBIO FRA AGRICOLTURA E TURISMO, FRUTTO DI UN GRANDE LAVORO DI SISTEMA »

08.47 - domenica 20 novembre 2022

Agraria Riva, ieri sera l’assemblea dei soci con l’assessore Zanotelli “Connubio fra agricoltura e turismo, frutto di un grande lavoro di sistema”. Ieri in serata il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda ha accolto l’assemblea generale dei soci di Agraria Riva del Garda, Società Cooperativa Agricola, alla presenza dell’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli. “In questo momento non facile per la comunità trentina, dopo Vaia, la pandemia e ora la guerra, non siamo rimasti fermi sul fronte agricolo”, sono state le parole dell’assessore che ha ricordato in primo luogo il forte impegno sul Psr con la disponibilità, per il periodo 2023-2027 di 199 milioni grazie a un forte lavoro di sinergia e di confronto. “Il connubio fra agricoltura e turismo che avete messo in campo, penso in particolare alla ‘Galleria del gusto’ – ha poi continuato Zanotelli – è esattamente quello che stiamo promuovendo sul territorio, complimenti per il vostro lavoro di sistema che, tutti assieme state portando avanti”.

L’assessore ha poi ricordato il premio di miglior frantoio d’Italia “che ha contribuito a far conoscere l’olio trentino sul territorio nazionale”, il forte impegno della Provincia ad accompagnare le aziende sul fronte PNRR, nonché il tema della sostenibilità e quello del cambiamento climatico strettamente connesso al risparmio della risorsa idrica, con progettualità specifiche. Infine le fitopatie e in particolare la flavescenza dorata, su cui l’Assessorato ha concentrato le energie fin dal 2019 con una serie di incontri coi soggetti agricoli del territorio e la creazione di un piano specifico: “Ciascuno di noi deve fare la propria parte – ha concluso l’assessore Zanotelli – sia in termini di trattamento che di estirpo, quando viene richiesto, su questo la Provincia non accetterà compromessi, il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il Piano e le sue azioni”.

Sul tavolo dei relatori vi erano il presidente di Agraria Giorgio Planchenstainer con il direttore Massimo Fia e l’assessore del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il presidente di Cavit Lorenzo Libera e i principali referenti del comparto produttivo altogardesano.

Nel corso dell’assemblea è stato illustrato ai soci il bilancio e si sono ricordati i progetti portati avanti, fra cui la nuova area di degustazione della Galleria del gusto, vera e propria vetrina dei prodotti del territorio e le etichette di vini “Vista lago”.