PAT * ADDIZIONALE IRPEF: SPINELLI: « CONFERMATA L’ESENZIONE FINO A 25MILA EURO SUL 2023, GARANTITO IL RISPARMIO PER I CONTRIBUENTI »

10.58 - sabato 8 aprile 2023

L’assessore: “Confermata l’esenzione fino a 25mila euro sul 2023. Nel prossimo assestamento di bilancio la valutazione per il 2024”

Addizionale Irpef, Spinelli: “Garantito il risparmio per i contribuenti”.

“Riguardo all’addizionale regionale Irpef, in Trentino è valida ed è applicata l’esenzione fino a 25mila euro, con un risparmio goduto sul 2023, come dichiarato e deciso dalla Giunta provinciale. Quindi nessuna fregatura per i contribuenti e nessun abbassamento della soglia, come qualcuno nei mesi scorsi ha paventato fornendo un’informazione errata. Posso invece precisare che con riferimento al 2023, con impatto nelle ‘tasche’ dei cittadini sul 2024, questa Giunta intende fare il possibile per confermare l’impianto degli sconti fiscali rivolti ai singoli contribuenti, quindi alle famiglie trentine”.

Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli fornendo ulteriori precisazioni sul tema dell’addizionale regionale Irpef, alla luce degli articoli apparsi oggi sulla stampa.