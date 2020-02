PAT * A22: FUGATTI, « IL NUOVO CASELLO DI ALA AVIO SARà UN’OPPORTUNITà DI CRESCITA E SICUREZZA »

A22, il nuovo casello di Ala Avio sarà un’opportunità di crescita e sicurezza. Il presidente della Provincia autonoma di Trento esprime soddisfazione per la decisione di Autobrennero.

“La realizzazione del nuovo casello A22 di Ala Avio rappresenta la migliore risposta ad esigenze di sicurezza viaria ma anche un’opportunità di crescita della Vallagarina, e conferma l’attenzione della società Autobrennero verso i territori, nonostante il protrarsi dei tempi di rinnovo della concessione”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento esprime così la propria soddisfazione all’annuncio di Autobrennero di investire e dotare il Trentino di migliori infrastrutture.

La nuova stazione autostradale di Ala-Avio e del Centro per la Sicurezza Autostradale è un intervento che la Vallagarina attendeva da tempo perché consentirà di ridisegnare il collegamento con la viabilità ordinaria. Attualmente la connessione con la A22 è caratterizzata da un incrocio a “T”, per di più prossimo ad una curva. “Negli scorsi mesi – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento – avevo fatto presente ad A22 della situazione critica di Ala Avio in termini di sicurezza e causa di numerosi incidenti. Alla società avevo chiesto di accelerare i tempi di un eventuale avvio dei lavori”.

La decisone del consiglio di amministrazione di A22 di procedere il prima possibile all’affidamento dei lavori, previa intesa con il Ministero dei Trasporti, è quindi la risposta migliore – sempre secondo il presidente della Provincia autonoma – alle esigenze di un territorio che, oltre alla viabilità, intende crescere e dotarsi di infrastrutture sempre migliori.