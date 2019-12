PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * OPERAZIONE ANTIDROGA: « RINGRAZIAMO LE FORZE DELL’ORDINE PER L’IMPEGNO CHE QUOTIDIANAMENTE DEDICANO ALLA SICUREZZA DELLA NOSTRA CITTà »

Il nostro grazie alle Forze dell’Ordine. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’impegno che quotidianamente dedicano alla sicurezza della nostra città e per i risultati importanti raggiunti, anche negli ultimi giorni, nella lotta allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.

La comunità democratica è vicina ai cittadini di quei quartieri che oggi vivono situazioni di disagio, e non intende indietreggiare dall’impegno per assicurare l’innalzamento dei livelli di qualità della vita in tutte le aree del nostro territorio.

*

Lucia Maestri – Segretaria provinciale del Partito Democratico del Trentino

Giorgio Tonini – Capogruppo provinciale Partito Democratico del Trentino